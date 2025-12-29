De tweede plaats van Jorrit Bergsma op de 10.000 meter van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) springt in het oog. Niet alleen omdat de routinier opnieuw liet zien dat hij er staat wanneer het moet, maar vooral omdat zijn prestatie de puzzel richting Milaan overzichtelijker maakt. Voor bondscoach Rintje Ritsma ligt er dankzij Bergsma een duidelijke en betrouwbare optie op tafel.

Doordat Bergsma knap als tweede eindigde op de 10.000 meter achter Stijn van de Bunt, heeft hij zich in een gunstige positie in de matrix richting Milaan gereden. Daarmee vergroot hij zijn kansen op selectie door bondscoach Rintje Ritsma aanzienlijk. Maar het OKT is nog niet voorbij. Met mogelijke verschuivingen in de matrix en meerdere scenario’s in beeld blijft Bergsma nadrukkelijk in de race. "Dan is de kans heel groot", zegt Marianne Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Bergsma doet goede zaken richting Olympische Winterspelen

Volgens Timmer opent die tweede plek meerdere deuren. Niet alleen de massastart blijft een serieuze optie, ook een individuele start op de 10.000 meter ligt nadrukkelijk op tafel. "Als de sterren gunstig staan met het verschuiven van de matrix, is die kans heel groot", klinkt de voormalig topschaatsster. Daarmee wordt Bergsma opnieuw een vaste waarde in de plannen richting de Winterspelen.

De vorm van Bergsma komt niet uit de lucht vallen. Onder leiding van Jillert Anema lijkt de ploeg de zaken goed op orde te hebben. "Ze weten de juiste momenten te kiezen", stelt Timmer. Hoewel het voorseizoen door een latere voorbereiding richting Salt Lake City wat stroever verliep, valt het nu precies de goede kant op. "Dan heb je het gewoon goed gedaan."

Bergsma interessante optie voor ploegenachtervolging

Ook met het oog op de ploegenachtervolging blijft Bergsma een interessante optie. Volgens Timmer moet bondscoach Ritsma 'roeien met de riemen die je hebt'. Daarbij wijst ze op de kwaliteit binnen de selectie. "Het zijn allemaal goede schaatsers die in een trein kunnen rijden. De uitdaging is vooral om ze goed op elkaar ingespeeld te krijgen." In dat plaatje geldt Bergsma als een betrouwbare schakel, eventueel ook als back-up.

Voor Bergsma zelf hangt er bovendien een extra lading rond dit OKT. In het verleden was er soms frictie en teleurstelling, maar juist daarom zou een sterke afsluiting bijzonder zijn. "Het zou mooi zijn als het voor Jorrit op een andere manier wordt afgesloten", hoopt Timmer. Of dat ook daadwerkelijk zo uitpakt, zal de komende dagen blijken. Eén ding staat vast: met deze Bergsma heeft Ritsma er een ervaren en stabiele optie bij richting Milaan.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.