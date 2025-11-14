De Nederlandse topschaatsers kunnen zich vrijdag voor het eerst dit seizoen meten met de internationale concurrentie op de World Cup in Salt Lake City. Joep Wennemars start op de 1000 meter tegen de Amerikaanse Jordan Stolz. Bij de vrouwen zijn er Nederlandse clashes tussen Femke Kok en Jutta Leerdam op de 1000 meter en Joy Beune en Marijke Groenewoud op de 3000 meter. Bekijk hier de hele loting.

In de nacht van vrijdag op zaterdag gaan de eerste schaatstoppers van start. Om 00.00 uur (Nederlandse tijd) wordt afgetrapt met de 3000 meter. Beune kreeg voor die afstand een aanwijsplek, nadat ze wegens ziekte het onderdeel op de NK afstanden aan zich voorbij moest laten gaan. Merel Conijn had zich bij de NK wel geplaatst, maar meldde zich af op verzoek van haar ploeg AH-Zaanlander.

Startlijst 3000 meter (vrouwen)

Daarna zijn de mannen aan de beurt op de 5000 meter. Marcel Bosker werd op die afstand Nederlands kampioen en neemt het vrijdag in de slotrit op tegen de Italiaan Davide Ghiotto. Ook Jorrit Bergsma en Chris Huizinga komen voor Nederland in actie.

Startlijst 5000 meter (mannen)

Om 2.14 uur gaan de vrouwen op de 1000 meter van start. Het is de moeite waard om wakker te blijven voor een Nederlandse clash tussen Femke Kok en Jutta Leerdam. Kok kroonde zich twee weken gelenden tot nationale kampioen. Leerdam werd bij de NK derde op haar favoriete afstand. Ook Antoinette Rijpma-de Jong, Marrit Fledderus en Isabel Grevelt plaatsten zich voor de World Cups. Die laatste twee rijden in de slotrit tegen elkaar.

Startlijst 1000 meter (vrouwen)

Tot slot kan ook de 1000 meter bij de mannen voor spektakel zorgen. Regerend wereldkampioen Joep Wennemars rijdt op de snelle ijsbaan van Salt Lake City tegen het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz. Jenning de Boo komt een rit later in actie en Tim Prins kan in het slotstuk nog voor een verrassing zorgen. Kjeld Nuis start al in rit zes.

Startlijst 1000 meter (mannen)

Volg schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.