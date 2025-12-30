De vijfde en laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf belooft een spannend slotstuk te worden. Bij de mannen staat de 1500 meter op het programma, waar Kjeld Nuis één van de blikvangers is. Volgens Marianne Timmer is dit voor hem hét ideale moment om zijn status als 'aap op de rots' waar te maken.

Timmer keek in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vooruit naar de laatste rit van de mannen op dit OKT. Ze verwacht een gebrande Nuis aan de start. "Kjeld staat heel goed aan de start en is gebrand om gas te geven en te laten zien dat hij nog steeds de aap op de rots is", voorspelt ze. Juist op momenten waarop het schuurt, komt zijn karakter volgens haar naar boven. "Kjeld is ook wel een haantje. Als het een beetje schuurt en er is hier en daar wat onenigheid, dan gaat hij daar juist goed op."

Beladen OKT voor Kjeld Nuis

De aanloop naar de slotdag was beladen. Bij de vrouwen zag Nuis maandag op de 1500 meter hoe 'zijn' Joy Beune haar olympische droom in rook zag opgaan nadat ze bijna ten val kwam en kostbare tijd verloor. Kort daarna moest hij zelf nog aan de bak op de 1000 meter, waar hij in een rechtstreeks duel nipt voor ploeggenoot Tim Prins eindigde.

Het verschil was slechts vijfduizendste in het voordeel van Nuis. Juist die minieme marges maken het OKT volgens Timmer extra zwaar. "Dat maakt het nog verdrietiger", zegt ze over het verschil met Prins. Tegelijkertijd zag ze hoe Nuis met die emotionele lading omging. "Je ziet die beelden, dat raakt je", doelt ze op de geëmotioneerde Beune. "En dan moet je zelf nog rijden. Ik vind het heel knap hoe Kjeld dat doet en hoe die ontlading daarna komt."

Wie kan Kjeld Nuis bedreigen?

Met die wetenschap begint Nuis aan zijn 1500 meter op de slotdag. Timmer zet hem bovenaan haar voorspelling, met Joep Wennemars op de tweede plaats. Daarachter verwacht ze een volledig open strijd om de derde plek. "Dat wordt echt weer zo’n race als vandaag op de duizend", doelt ze op de moordende concurrentie op deze afstand.

Voor die derde plek ziet Timmer meerdere kanshebbers. Wesly Dijs, Thijmen Snel en Marcel Bosker staan volgens haar allemaal nog in de race. Ook Nijs zijn teamgenoot sluit ze niet uit. "Misschien kan Tim Prins toch ook nog een keer gek doen", klinkt de voormalig topschaatsster. "Ik verwacht het niet, ik denk dat hij meer voor de 1000 meter is. Maar je weet het gewoon niet."

Daarnaast kijkt Timmer met belangstelling naar Stijn van de Bunt, die in Thialf in een goede flow zit. "Daar ben ik ook wel benieuwd naar", geeft ze toe. Tegelijkertijd blijft ze realistisch over zijn kansen op deze afstand. "Die snelheid op de korte afstand heeft hij niet. Dat wordt wel lastig."

