Voor Philip Due Schmidt leek alles eindelijk op zijn plek te vallen. De Deense schaatser, specialist op de massastart, voldeed sportief aan alle eisen voor deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026. Maar vlak voor de definitieve bevestiging moest hij een fikse domper verwerken, waardoor zijn olympische droom in duigen viel.

De 28-jarige Deen maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. Daar liet hij weten dat hij ondanks zijn plek bij de beste 24 schaatsers ter wereld alsnog niet mag afreizen naar Milaan. Schmidt wijst op het systeem met een maximumaantal deelnemers en vaste startplaatsen per land. Daardoor kunnen schaatsers die zich individueel niet wisten te plaatsen toch naar de Spelen, terwijl anderen die wél voldeden alsnog buiten de boot vallen.

Droom valt in duigen

Schmidt wijst daarbij op een regel van de International Skating Union (ISU) en het International Olympic Committee (IOC). Sommige landen kunnen via die constructie meer schaatsers afvaardigen, ook als die zich individueel niet hebben weten te plaatsen. "Er zijn schaatsers op de Spelen die probeerden zich te kwalificeren en faalden", schreef Schmidt. "Zij staan lager gerankt dan ik en anderen die wél voldeden."

Dat maakt de beslissing extra pijnlijk, gezien zijn persoonlijke achtergrond. Begin 2023 kreeg Schmidt vlak voor de WK afstanden in Heerenveen een zware epileptische aanval in zijn hotelkamer. Hij werd pas na een dag gevonden en bracht daarna twee dagen in coma door. Dat hij zich vervolgens terugvocht naar het hoogste niveau en alsnog aan de olympische eisen voldeed, maakte zijn verhaal tot een symbool van doorzettingsvermogen.

Philip Due Schmidt vecht besluit aan

Ironisch genoeg werd zijn weg terug eerder nog uitgelicht door de ISU zelf, die zijn herstel en kwalificatie voor de Spelen presenteerde als een inspirerend voorbeeld binnen de sport. Schmidt ging er dan ook vanuit dat hij met zijn plaatsing verzekerd was van deelname aan het olympisch toernooi, tot hij later alsnog hoorde dat zijn plek kwam te vervallen vanwege het maximumaantal deelnemers.

Voorlopig overheerst vooral de teleurstelling en ongeloof. Met zijn oproep om zijn verhaal te delen hoopt Schmidt aandacht te vragen voor wat hij ziet als een onrechtvaardige situatie. "Ik probeer er nog steeds iets tegen te doen, maar het is een heel zware strijd met bijna geen kans dat er iets verandert", schreef hij. Toch weigert de Deen zich volledig neer te leggen bij de beslissing. "Al mijn energie gaat nu naar die 0,1 procent kans dat er alsnog iets kantelt", sloot hij zijn bericht af.

Olympische Spelen

Daarmee is de hoop nog niet volledig vervlogen. De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo beginnen op Olympische Winterspelen 2026 op 6 februari, terwijl de massastart pas op 21 februari op het programma staat. In theorie heeft Schmidt dus nog tijd om een ommekeer af te dwingen. Realistisch gezien lijkt die kans echter klein: zowel de internationale schaatsunie als de betrokken bonden hebben al laten doorschemeren dat de ruimte om het besluit terug te draaien uiterst beperkt is.

