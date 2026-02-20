De olympische dag van vandaag is voor Joy Beune extra pijnlijk. De regerend wereldkampioene op de 1500 meter moet in Milaan als reserve toekijken op haar favoriete afstand. Waar er lange tijd hoop was op een startbewijs, lijkt de 26-jarige topschaatsster zich nu noodgedwongen neer te leggen bij haar olympisch drama.

Het ging voor Beune in december vorig jaar mis, toen ze tijdens het olympisch kwalificatietoernooi vanwege de rits van haar schaatspak een missertje maakte en vervolgens buiten de noodzakelijke top 3 viel. Ze had als wereldkampioene geen beschermde status en kreeg uiteindelijk ook geen aanwijsplek voor de 1500 meter. Dat deed veel pijn en riep veel discussie op. Zelfs in Milaan was de publieke opinie afgelopen week dat bijvoorbeeld Marijke Groenewoud volgens velen haar plek aan Beune zou moeten afstaan.

Niemand gaat echter plaatsmaken voor Beune, zo is gebleken. Voor Nederland verschijnen Femke Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong vrijdag aan de start in de Italiaanse schaatshal. Zij gaan allen voor eigen kansen. Na het olympisch zilver op de ploegenachtervolging had Beune nog stiekem de hoop dat ze toch op de schaatsmijl in actie kon komen. "Ik ben nog reserve voor de 1500 meter, dus het is nog niet voorbij", zei de topschaatsster van Team IKO X2O eerder deze week. Met nog enkele uren voor de start is de kans nu wel heel klein geworden.

Dat besef is ook tot haarzelf doorgedrongen, zo gaf ze donderdagavond bij de huldiging van haar vriend Kjeld Nuis in het TeamNL Huis aan. "Ik ga zeker even mee feesten. Maar na de huldiging ga ik lekker terug. Ik moet morgen gewoon weer trainen. Ik ben nog reserve voor de 1500 meter, maar ik ga er niet meer vanuit dat er iemand afvalt. Maar ik moet wel paraat staan. Als ik hossend in het Team NL Huis ga staan, daar wordt denk ik niemand blij van."

Haar geliefde Nuis veroverde donderdag het brons op de 1500 meter, de afstand waarop de 36-jarige topschaatser van Team Reggeborgh de laatste twee Winterspelen (2018 en 2022) olympisch kampioen werd. Zo neemt het liefdeskoppel brons en zilver mee naar huis.