Bij de NK afstanden ging alles perfect bij Femke Kok. De Friese sprinttopper greep de titels op de 500 meter en 1000 meter. Bovendien was haar beste tijd op de 500 meter gelijk ook de beste seizoenstijd ter wereld. Maar dat eervolle bezit heeft ze op moeten geven.

Volgende week wordt op het ijs van Salt Lake City de eerste World Cup van dit olympisch seizoen gehouden. Gezien er toch al diverse schaatsers present zijn in Utah, worden er testwedstrijden georganiseerd. In een daarvan zette de Amerikaanse topper Erin Jackson een fraaie tijd neer. De olympisch kampioene op de 500 meter gleed over de streep in 36,86. Kok kwam in Thialf tot 37,00.

Kok is driemaal op rij wereldkampioene op de 500 meter. Die titel heeft Jackson nog nooit gewonnen. Omgekeerd aast Kok uiteraard op de olympische titel van Jackson.

Salt Lake City

Zo heel verbazingwekkend is het uiteraard niet dat de Amerikaanse het seizoensrecord overneemt. Vooral op kortere afstanden levert schaatsen op een hooglandbaan, zoals de Olympic Oval in Salt Lake City, een groot voordeel op. De luchtdruk is lager, zodat een schaatser minder wrijving ondervindt en een groter deel van zijn energie kan omzetten in snelheid. En Jackson groeit in het seizoen. Op 25 oktober kwam ze nog tot 37,31, wat tot dan toe haar beste seizoenstijd was.

Beehive Run

De trainingswedstrijden in Salt Lake City worden gehouden onder de naam Beehive Run. Deelnemers uit allerlei landen maakten hun rondjes, maar Nederlanders lieten hun schaatsen nog even uit. De Japanse topschaatsster Miho Takagi liet zich wel zien. De regerend olympisch kampioene op de 1000 meter werd op die afstand verslagen door Han Mei.

Jordan Stolz was de snelste op de 1000 meter voor mannen, in 1.06,70. Daarmee was hij rapper dan Joep Wennemars toen de zoon van ex-topper Erben Wennemars Nederlands kampioen werd bij de NK afstanden van eind oktober. Stolz werd twee seizoenen op rij wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter, maar leverde al die titels in bij de WK afstanden 2025. Wel was hij vlak voor dat toernooi in Hamar ziek geworden, waardoor hij aan conditie en kracht had ingeboet.