De Nederlandse mannen verloren dinsdag de halve finales op de ploegenachtervolging en nemen het in de strijd om het brons op tegen China. De Chinezen zorgden in hun halve finale tegen de Verenigde Staten voor een opmerkelijk moment door de benen stil te houden.

Speciaal voor de halve finale besloot China Zhongyan Ning in te zetten. Ning is al jaren een van de beste schaatsers ter wereld op de 1000 en de 1500 meter en dus leek het erop dat China de Amerikaanse ploeg het vuur aan de schenen wilde gaan leggen. Ze gingen de eerste paar rondes volle bak en konden zich goed meten met de Verenigde Staten.

Na een aantal rondes merkten de Chinese rijders echter dat ze niet konden tippen aan de pain train en besloten ze het tempo te laten zakken. Ze gaven daarmee de strijd om het goud op, maar deden er alles aan om zich te sparen voor de strijd om het brons tegen Nederland.

"Ik vind het zonde, maar snap het ook wel", reageerde Irene Schouten bij de NOS op de opmerkelijke actie na de race. Ireen Wüst sloot zich daar bij de publieke omroep bij aan: "Het is niet spectaculair om naar te kijken. Voor de toeschouwers is het jammer. dan ben je op de Splen en krijg je dit voorgeschoteld. Vanuit de rijders snap ik het helemaal."

'Waarom rij je dan?'

Nederland reed in de verloren halve finale tegen Italië wel de hele race voluit en dus kan het volgens Mark Tuitert weleens een probleem opleveren: "Ze gingen er vol voor. Wat ik gezien heb, was indrukwekkend. Dus het zou kunnen dat ze ning sparen. Dat is niet de diesel. Dat kan gevaarlijk zijn voor Nederland."

Erben Wennemars begreep echter niet waarom China speciaal voor de halve finale Ning inzette nadat ze de race in de slotfase lieten lopen: "De Chinezen hebben echt niets gedaan. Ik ben benieuwd of ze weer Ning gaan opstellen. Die heeft over twee dagen de 1500 meter en die denkt: allemaal leuk die ploegenachtervolging, maar ik wil een goede 1500 meter rijden. Dan heeft hij twee keer een ploegenachtervolging gereden. Als die halve finale er toch niet toedoet, waarom rij je dan?"

Strijd om brons

Nederland en China nemen het later op de dinsdag in de troostfinale tegen elkaar op. De winnaar pakt het brons.