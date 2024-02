'Ik ben blij dat Suzanne Schulting even een ander leven heeft gehad'

Suzanne Schulting maakt vrijdag, elf maanden sinds haar laatste wedstrijd, haar rentree. De Nederlandse shorttrackster is er lang uit geweest, maar dat is volgens haar kenners goed geweest.

"Altijd resultaatgericht bezig zijn, is mentaal belastend. Daarom ben ik blij dat Suzanne afgelopen zomer even een ander leven heeft gehad", zegt de bondscoach van de shorttrackers, Niels Kerstholt, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En dat ze nu merkt dat je al die trainingsjaren niet ineens kwijt bent. Ze is gretig, fit en geniet weer van het schaatsen. En ze slijpt haar wapens.’’

In de wereldbeker in Dresden maakt ze dus haar rentree. Het AD stelt Kerstholt de vraag of het niet 'handiger' was geweest als Schulting na de Olympische Winterspelen rust had genomen. "Om als nieuwe coach te zeggen: ga er lekker een zomer uit... Het kan. Maar Suzanne wilde ook gewoon door. En ze bleef ook winnen. Als ze pas dit seizoen weer was begonnen, in een nieuwe omgeving, had ze die stress of onzekerheid misschien nu gehad."

'Dan kan ik over de kop gaan'

Schulting legde de verantwoordelijkheid van het zichzelf afremmen, graag bij de bondscoach. "Ze zei: ik sta aan of uit, en als ik aansta, geef ik gas en ga ik heel diep. Als je me niet af en toe uitzet, kan ik over de kop gaan."

Suzanne Schulting was plezier kwijt: 'Heel lang idee gehad dat het niet goed ging komen' Suzanne Schulting keert komend weekend terug op het ijs. De shorttrackster kampte lang met een blessure én mentale klachten. Ze vroeg zichzelf zelfs meermaals af of het nog wel goed ging komen. "Er is geregeld door mijn hoofd gegaan: ’ga ik wel weer de oude Suzanne worden?’"

'Het kan ook een keer op zijn'

Ex-ploegmaatje Rianne de Vries denkt dat het goed is dat sporters hebben gezien hoe Schulting bijna slachtoffer werd van haar eigen succes. "Eigenlijk heeft Suzanne het nog lang volgehouden. Altijd de beste willen zijn, heeft haar enorm geholpen. Maar altijd alleen daarop focussen, kan ook niet. Misschien is het goed geweest voor de ploeg en de hele topsport dat dit gebeurde. Dat iedereen weet: als je continu het maximale vraagt, kan het ook een keer op zijn."