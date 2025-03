Dit is Suzanne Schulting: koningin van shorttrack is succes op de langebaan én heeft relatie met Joep Wennemars

Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Afgelopen seizoen ontbrak zij door veel pech meer dan eens op het grote podium, maar laat zich dit jaar zien in een andere discipline. Een profiel over een van de boegbeelden uit de schaatswereld, met een tweede leven in het shorttrack én een nieuwe uitdaging bij Team Essent: het langebaanschaatsen. De afgelopen maanden veranderde er bovendien het nodige in haar privéleven.

Suzanne Schultings leven is te vergelijken met die van een raket. Jaren wordt er gewerkt, gekneed en gefinetuned, totdat er op de dag van lancering het moment is dat de knop wordt ingedrukt en de raket los kan. In 2015 werd er op de knop van Schulting gedrukt en schoot ze omhoog. Bestemming onbekend, maar ze zou op grote hoogte komen.

Haar eerste EK: zilveren medaille. Haar eerste NK: gouden medaille. Haar eerste WK: gouden medaille. Haar eerste Winterspelen: gouden medaille. Ze werd daarmee de eerste shorttrackster ooit die een gouden olympische medaille won. Het leverde haar meteen een koninklijke onderscheiding op. Tussendoor schaatste ze ook nog een blauwe maandag langebaan, waar ze ook nog brons won op massastarts tijdens NK's.

Onklopbaar

Vanaf haar debuut in 2015 op de korte ijsovaaltjes is ze een soort Super Mario. Elke ster die op haar pad komt, pakt Schulting op. Er is geen toernooi geweest waar ze aan meedeed tot en met 2023 waar ze géén medaille won. Tussen het EK van 2020 en de Olympische Winterspelen van Beijing begin 2022 was ze op haar absolute hoogtepunt. Op 23 van de 27 afstanden die ze in die bijna twee jaar reed pakte ze goud. Ze was feitelijk onklopbaar.

Die anderhalf jaar van springen op het hoogste podium, bracht haar de favorietenrol op de Olympische Spelen van 2022 in China. Daar won ze de regenboog (brons, zilver en goud) op de individuele afstanden. Een tweede gouden plak volgde op de aflossing. En toen was ze nog maar halverwege de 20 en lag de wereld aan haar voeten. Zij was de shorttrackkoningin en niemand kwam in haar buurt.

De klap

Corona zat haar sport daarna nog dwars, maar op het EK in 2023 in Polen ging ze vrolijk verder waar ze een jaar eerder gebleven was: goud winnen. In Gdansk won ze vier keer goud en een keer zilver. Ze bevestigde haar status. Wie kon haar wat maken? Geen shorttracker kwam bij haar in de buurt. Dus kwam de klap van buitenaf.

Net als een raket die op z'n vlucht naar de sterren zo'n beetje alle brandstof had opgebruikt en het toppunt bereikt had, zo begon Schulting halverwege 2023 ook aan haar duikvlucht. Als ze toen door was gegaan, was het wellicht einde carrière geweest. Maar ze kon niet anders dan afscheid nemen van de sport. Een verplichte pauze, nadat haar lichaam schreeuwde om rust. De motoren gingen uit, de navigatie op zwart en de riemen moesten los. Ze ging voorlopig nergens heen.

'Broertje van Pfeiffer'

Schulting was moe, zo vreselijk moe. Er leek geen einde aan te komen. Na trainingen herstelde haar lichaam niet meer. Overtraind, dacht ze. Maar het was erger dan dat: ze droeg het cmv-virus met zich mee. "Het broertje van Pfeiffer", zo noemde ze het zelf. "Ik was zo moe, dat ik dacht: dit is gewoon niet goed. Zo had ik me nog nooit gevoeld", zei ze tegen de NOS. Doktersadvies: drie tot vier maanden (!) complete rust. "Dat was een heel grote klap", reageerde Schulting daarop.

Bekende ex-vriend: Sam van Royen

Steun kreeg ze van haar familie, maar ook van haar toenmalige vriend Sam van Royen. Geen grote naam, maar wél bekend van sport op televisie. Niet als actief sporter, maar als mannetje met de microfoon. Hij is redacteur bij Vandaag Inside en gaat bij zijn nieuwe werkgever Ziggo Sport nog weleens naar de Champions League om spelers te interviewen, net zoals bij zijn vroegere werkgever RTL. Hier praat hij met Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong is HE-LE-MAAL klaar met leugens in de Spaanse Media 🗞️



'Ik heb inmiddels voor acht verschillende clubs getekend'



Om 19:55 uur beginnen we met voorbeschouwen op Napoli - Barcelona en om 21:00 uur zenden we de wedstrijd live uit op RTL 7 en Videoland! 📺 pic.twitter.com/08HbjZa2XB — VTBL ⚽ (@vtbl) February 21, 2024

Niet Sam van Royen, maar zijn moeder Heleen van Royen is dé Bekende Nederlander. Zij is schrijfster, maar vooral bekend van haar pikante uitspraken én pikante outfits. Zo stond ze al eens in de Playboy (2006) en heeft ze het graag en veel over seks en alles wat ermee te maken heeft. Inmiddels zijn Schulting en Van Royen uit elkaar.

Littekens van schaatsongeluk

Schulting kwam bij die familie wel in een warm bad terecht toen ze dus door een moeilijke periode ging. Ze kon er lekker in weken, even tot zichzelf komen en zich opladen voor haar tweede leven. Dat ze na het herstel van die vermoeidheid ook nog een vreselijk schaatsongeluk kreeg, kon er ook nog wel bij voor Schulting, die de littekens van dat ongeluk nog steeds op haar rug heeft staan.

Het ongeluk kostte haar het voorseizoen van 2023/2024. Maar na extra trainingen en een lange voorbereiding op het WK shorttrack in Rotterdam Ahoy, gaat het weer als vanouds bij de gevallen koningin, die voelde dat ze weer aan de vooravond stond van een paar jaar van hernieuwde dominantie.

Relatie met ploeggenoot Joep Wennemars

Eind 2024 maakte Schulting dus bekend dat zij en Van Royen uit elkaar waren gegaan. Een aantal weken later bevestigde de topschaatsster haar nieuwe relatie. Opnieuw treft ze een bekende schoonfamilie, want ze heeft een relatie met Joep Wennemars. Dat is een van haar ploeggenoten bij Team Essent en de zoon van voormalig wereldkampioen sprint Erben Wennemars. Wennemars boekte in maart een sensationele zege op de WK afstanden, waar Schulting het feestje met een innige kus vierde.

Waar eindigt 'bizar goede' raket Schulting?

"In september was het de vraag of ik hier überhaupt zou kunnen rijden. Een paar maanden later besloten we dat ik één afstand kon rijden, dat werden er twee en nu kan ik alle afstanden rijden. Daar ben ik ongelofelijk trots op. Dat ik daar fysiek toe in staat ben. De trainingen gaan bizar goed."

Een bizar goede Schulting is beter dan een raket. Een raket stort op een gegeven moment opgebrand in zee. De raket Schulting kan na het bijtanken doodleuk door cruisen op de wereldtop, op zoek naar nog niet ontdekte hoogtes. Te beginnen in Rotterdam. Met in haar achterhoofd altijd Lara van Ruijven. Haar ploeggenootje en vriendinnetje, die in 2020 plotseling overleed aan een auto-immuunziekte.

WK-drama

Wat zo'n mooie herstart van haar carrière in het shorttrack had moeten worden, werd een deceptie voor Schulting. Het WK shorttrack in Rotterdam Ahoy eindigde in een tranendal. Na diskwalificatie en pech op de 500 en 1500 meter, viel ze tijdens de finale van de 1000 meter hard. Het kostte haar een medaille, leverde een zware blessure (en een ruzie) op en daardoor kon ze ook de aflossingsfinales niet meer schaatsen. De blik moest noodgedwongen al op het nieuwe seizoen.

Shock door naar Jumbo-Visma te vertrekken

Op donderdag 25 april kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Schulting bij Jumbo-Visma tekende. Hoewel die ploeg zich gedeeltelijk gaat richten op shorttrack, gaat zij zich opnieuw ook weer wagen aan het langebaanschaatsen. Zij zegt daarover tegen het AD: "De focus blijft voor mij op shorttrack, maar ik ben erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking met het schaatsteam van Jumbo."

Team Essent

Dat Jumbo veranderde op 1 oktober in Team Essent. In het magenta-pak van haar ploeg komt ze al snel in actie. Na een uitstekende WCKT mocht Schulting bij de World Cups in Japan en China opdraven op de 500 en 1000 meter. Bij het langebaanschaatsen welteverstaan. Daar liet ze meteen zien bij de beste schaatssters ter wereld te horen.

Op het NK sprint bevestigde Schulting haar status. Jutta Leerdam was nog wel een maatje te groot, maar de sterke Team Essent-rijdster plaatste zich met de tweede plaats voor het EK. Komend weekend hoopt ze in Heerenveen concurrente Leerdam het in de strijd om de Europese titel nog een stukje moeilijker te gaan maken.

Paspoort Suzanne Schulting