Toptennisster Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, heeft gereageerd op de felle ruzie tussen Jelena Ostapenko en Taylor Townsend. Het akkefietje op de US Open heeft veel teweeg gebracht. "Ik hoop dat ze zich ooit realiseert wat er gebeurt."

Sabalenka sprak na afloop van de ruzie met Ostapenko. De 28-jarige Letse ging na haar nederlaag tegen de Amerikaanse Taylor Townsend in de tweede ronde (7-5, 6-1) volledig door het lint. Ze noemde Townsend onder meer 'respectloos'.

Ook de Belarussische Sabalenka zag het gebeuren. "Ik heb met jelena gesproken na afloop, maar ik weet nog steeds niet wat er gebeurd is. Ze is een aardige meid, maar ze verliest te vaak de controle over haar emoties. Ik probeerde haar te kalmeren en de situatie op een volwassen manier op te lossen."

De toptennisster gaf aan dat Ostapenko met haar over het voorval zou kunnen praten als dat nodig was. "Maar ze was volledig de weg kwijt. Het is moeilijk. Ik hoop dat ze zich op een dag realiseert wat er gebeurt. Ik denk dat ze problemen heeft in haar leven. Ze moet dealen met moeilijkheden buiten het tennis en dat maakt haar een labiel persoon."

'Respectloos'

Ostapenko deed later nog via Instagram haar verhaal over het voorval. "Ik vertelde mijn tegenstander dat ze erg respectloos was, omdat ze een netbal had op een erg bepalend moment. Haar antwoord was dat ze daar geen sorry voor hoefde te zeggen", schreef ze.

Het is een ongeschreven regel in de sport om excuses aan te bieden voor een netbal. "Dit was de eerste keer dat dit mij gebeurde", ging de Letse verder. "Dat ze in haar thuisland speelt, betekent niet dat ze zich kan gedragen op de manier zoals ze deed", sloot ze af.

Racisme

Ostapenko kreeg veel negatieve reacties op dat bericht en werd zelfs uitgemaakt voor racist door haar opmerking over Townsend. "Ik ben nooit racistisch geweest in mijn leven en ik respecteer alle nationaliteiten van iederen in de wereld", reageerde de als 22e geplaatste Letse. "Het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar er zijn regels in tennis. Als je het publiek achter je hebt kun je je niet respectloos gedragen richting je tegenstander."

Vervolgens geeft ze meer toelichting op haar eigen afkomst. "Helaas kom ik uit een klein land en krijg ik niet zoveel steun van het publiek of een kans om in mijn thuisland te spelen."

Derde ronde

Townsend plaatste zich voor de derde ronde van haar thuis-grandslam. Daarin neemt ze het op tegen de Russin Mirra Andreeva, de nummer 5 van de plaatsingslijst. Townsend is sinds eind juli de hoogst geklasseerde dubbelspeelster.

In januari won ze voor het eerst de Australian Open, nadat ze in 2024 al Wimbledon won in die discipline. Op de US Open haalde ze in 2022 de finale, wat ze een jaar later ook deed op Roland Garros. Townsend is ook nog actief in het dubbelspel.

