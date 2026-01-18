Het had haar eerste stap moeten zijn op jacht naar nieuw succes, maar nog voordat er één bal was geslagen, kwam er een abrupt einde aan haar toernooi. Vlak voor de start van de Australian Open kreeg Marketa Vondrousova, voormalig Wimbledonkampioene, opnieuw slecht nieuws te verwerken.

De Tsjechische tennisster heeft zich zondag teruggetrokken uit de Australian Open. Slechts een uur voor haar geplande wedstrijd meldde Vondrousova zich af bij de toernooiorganisatie vanwege aanhoudende schouderklachten.

'Het spijt me enorm'

Vondrousova was als 32ste geplaatst en zou in de eerste ronde aantreden tegen de Amerikaanse Hailey Baptiste. Door haar late afmelding schoof lucky loser Taylor Townsend alsnog door naar het hoofdtoernooi. Voor Vondrousova betekende het een pijnlijk einde van haar verblijf in Melbourne, nog voordat het toernooi voor haar echt was begonnen.

Via Instagram gaf de Wimbledon-winnares van 2023 uitleg bij haar beslissing. "Het spijt me enorm dat ik me moet terugtrekken van de Australian Open. Na alles wat ik heb meegemaakt, moet ik mijn gezondheid voorrang geven, ook al was deze beslissing niet makkelijk", schreef ze in haar stories. De schouderblessure waar ze al langere tijd mee kampt, speelde opnieuw op.

Blessures achtervolgen Vondrousova

De timing van de afmelding maakt de klap extra hard. Vorig jaar leek Vondrousova na een moeizame periode juist weer de weg omhoog te hebben gevonden. Ze won het WTA-toernooi in Berlijn en bereikte later de kwartfinales van de US Open, maar aan het begin van dit seizoen kreeg ze opnieuw te maken met fysieke tegenslag.

Eerder trok ze zich al terug uit het toernooi van Adelaide en ook in Brisbane strandde haar optreden voortijdig. Net als vorig jaar moet Vondrousova daardoor de Australian Open volledig missen, opnieuw door hetzelfde hardnekkige schouderprobleem.

Jasmine Paolini en Elina Svitolina beginnen sterk

Waar Vondrousova noodgedwongen moest passen, kwamen andere toppers wel succesvol in actie in Melbourne. Jasmine Paolini, de huidige nummer zeven van de wereld, kende een overtuigende start van het toernooi. De Italiaanse rekende in de eerste ronde eenvoudig af met Aliaksandra Sasnovich: 6-1, 6-2.

Ook Elina Svitolina liet zich gelden. De mondiale nummer twaalf, die in het verleden samenwerkte met de Nederlandse coach Raemon Sluiter, won haar openingspartij tegen Cristina Bucsa zonder al te veel problemen. Met 6-4, 6-1 plaatste de Oekraïense Svitolina zich overtuigend voor de volgende ronde.

