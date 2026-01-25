Novak Djokovic is ogenschijnlijk foutloos begonnen aan de Australian Open. Na zijn overwinning op Botic van de Zandschulp bereikte de Serviër zonder setverlies de kwartfinales, een prestatie die hij sinds 2019 niet meer heeft neergezet. Toch plaatst tennislegende John McEnroe een opvallende kanttekening bij de dominante start van de recordkampioen.

Djokovic kende tot nu toe weinig problemen in Melbourne. In de eerste rondes rekende hij overtuigend af met Francesco Maestrelli en Botic van de Zandschulp, waarna hij zonder te spelen doorging naar de kwartfinales door de terugtrekking van Jakub Mensik. Daarmee lijkt de Serviër energie te sparen richting de beslissende fase van het toernooi.

'Hij leek een beetje prikkelbaar'

Toch was McEnroe na de tweede ronde niet onder de indruk van het spel van Djokovic. "Ik heb hem waarschijnlijk duizend keer zien spelen, maar deze wedstrijd was niet van hoog niveau", stelde de Amerikaan bij TNT Sports. Volgens McEnroe deed Djokovic tegen Van de Zandschulp vooral wat nodig was, zonder echt te imponeren.

Wat McEnroe vooral opviel, was het gedrag van Djokovic op de baan. "Om de een of andere reden leek hij een beetje prikkelbaar", zei hij. "Ik weet niet precies waarom, want de stand was nooit spannend." Daarmee zette de zevenvoudig Grand Slam-winnaar vraagtekens bij de ogenschijnlijk zorgeloze indruk die Djokovic wekt.

Kan Djokovic afrekenen met de 'nieuwe generatie'?

De tennisveteraan wees daarbij ook op eerdere toernooien. Vorig jaar moest Djokovic zich nog terugtrekken in de halve finale na fysieke problemen, kort nadat hij een slopende partij had gespeeld tegen Carlos Alcaraz. "Hij zag er ongelooflijk uit voor een 38-jarige", zei McEnroe, "maar de vraag is of hij dit niveau kan vasthouden als het toernooi zwaarder wordt."

Boris Becker kijkt juist met meer vertrouwen naar de situatie. De oud-coach van Djokovic ziet dat zijn oude pupileen uitstekende start kent. "Alles verloopt perfect voor hem", aldus Becker. "Zijn probleem op eerdere Grand Slams was vaak dat hij fysiek al leeg was vóór de halve finales. Dat lijkt nu totaal niet het geval. Hij oogt ontspannen."

Cijfers spreken van 'ouderwetse' Djokovic

Dat Djokovic zijn eerste rondes zonder setverlies doorkwam, is bovendien uitzonderlijk. Sinds zijn titel in 2019 lukte hem dat niet meer. In de kwartfinales treft hij de winnaar van het duel tussen Taylor Fritz en Lorenzo Musetti. Of deze 'foutloze' start ook leidt tot een 25e Grand Slam-titel, zal moeten blijken in de tweede week van de Australian Open. Vorig jaar bleek de halve finale op de Grand Slams telkens het eindstation voor de Serviër.

