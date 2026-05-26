De Giro d'Italia gaat dinsdag na een rustdag verder. In de zestiende etappe van Bellinzona naar Cari moet er in een korte rit flink wat geklommen worden en dus is het de verwachting dat ook de klassementsrenners zich gaan laten. Jonas Vingegaard verdedigt de roze trui, terwijl Thymen Arensman een nieuwe stap richting het podium hoopt te zetten. Volg hier live de ontwikkelingen.

De renners hebben maandag mogen genieten van een rustdag, maar dinsdag moeten ze alweer flink aan de bak. De zestiende etappe telt weliswaar slechts 113 kilometer, maar daarin gaat het flink op en af. Het aantal hoogtemeters komt daarbij zelfs uit boven de 3000.

Het peloton start in Bellinzona en rijdt vervolgens naar finishplaats Cari. Onderweg moeten ze eerst twee beklimmingen van de tweede categorie en twee van de derde over voordat ze bij het zwaarste deel van de etappe komen. Het venijn zit namelijk in de staart, want de finish ligt bovenop een klim van eerste categorie. Die is 11,7 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent.

Klassementsrenners of kopgroep?

De verwachting is dan ook dat de klassementsrenners zich dinsdag gaan laten zien. Jonas Vingegaard won al drie etappes en zou in zijn roze trui dinsdag zomaar weer kunnen gaan winnen. Thymen Arensman begint de slotweek als nummer 4 in het algemeen klassement en hoopt een stap te zetten richting het podium.

Of zij zich daadwerkelijk gaan mengen in de strijd om de dagzege is wel de vraag, want er zullen ook een aantal sterke renners azen op een plekje in de kopgroep. Zo jaagt Wout Poels nog altijd op zijn felbegeerde zege in de Giro d'Italia. De Nederlandse renner won in het verleden al in de Tour de France en de Vuelta en kan zijn trilogie dus voltooien.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover