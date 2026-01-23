Botic van de Zandschulp sloeg zich donderdag voor de tweede keer in zijn loopbaan naar de derde ronde van de Australian Open. Daarin zullen weinig mensen hem ook maar een kans geven, want de Nederlander treft daarin tienvoudig kampioen Novak Djokovic. Als het verleden echter iets bewezen heeft, dan is het juist dat Van de Zandschulp de aangewezen man is om in Melbourne voor een stunt te gaan zorgen.

Van de Zandschulp was in 2022 nog even de nummer 22 van de wereld, maar mede door mentale problemen zakte hij weg uit de top en sindsdien bivakkeert hij al enige tijd in de onderste helft van de top 100. Hij viel daar zelfs eventjes uit, maar lijkt de weg omhoog weer gevonden te hebben. Van de Zandschulp begon aan de Australian Open als de nummer 75 van de wereld en gaat door zijn sterke prestaties in Melbourne sowieso nog wat verder stijgen.

Loodzware opgave

De Nederlander, die sinds kort gecoacht wordt door Raemon Sluiter, won van de als 27e geplaatste Brandon Nakashima in de eerste ronde en was donderdag in ronde twee te sterk voor de Chinees Juncheng Shang. Van de Zandschulp staat daardoor voor het eerst sinds 2022 in de derde ronde en evenaart zijn beste prestatie ooit in Australië. Net als toen wacht een absolute topper.

Van de Zandschulp ging vier jaar geleden onderuit tegen Daniil Medvedev en treft deze keer Djokovic. Op voorhand zou je zeggen: kansloze missie. De Serviër is misschien wel de beste tennisser aller tijden en de Australian Open is zijn favoriete toernooi. Hij won al tien keer de titel en verloor in allebei zijn partijen dit jaar slechts zeven games.

Djokovic verslikte zich al eens

Toch mag Van de Zandschulp hoop koesteren. Niet alleen doordat de jaren inmiddels tellen bij de 38-jarige Djokovic, maar ook door zijn reputatie van reuzendoder. Dat imago verkreeg Van de Zandschulp opvallend genoeg in de jaren waarin hij steeds verder wegzakte op de wereldranglijst en Djokovic weet daar alles van.

De twee tennissers kwamen elkaar vorig jaar tegen op het masterstoernooi van Indian Wells en toen was het Van de Zandschulp die aan het langste eind trok. Hij werd daarmee de eerste Nederlander in 21 jaar tijd die van de Servische legende won en de enige landgenoot die dat deed nadat Djokovic volgens de wet officieel volwassen was.

'Alcaraz slayer'

Een half jaar eerder had de Nederlander in de tweede ronde van de US Open voor één van de grootste stunts ooit gezorgd. Van de Zandschulp sloeg twee maanden na een interview waarin hij vertelde het plezier in het tennis kwijt te zijn geraakt namelijk Carlos Alcaraz van de baan.

De Spanjaard had net daarvoor Roland Garros en Wimbledon gewonnen, maar was tegen de Nederlander kansloos en droop in drie sets af. Het leverde Van de Zandschulp de bijnaam 'Alcaraz-slayer' op.

Einde verhaal Nadal

Tussen die twee sensationele zeges maakte Van de Zandschulp ook nog eens een einde aan de carrière van tennisgrootheid Rafael Nadal. De Spanjaard nam afscheid bij de Davis Cup Finals en met zijn land nam hij het in de kwartfinales op tegen Nederland.

Van de Zandschulp was in het eerste enkelspel duidelijk te sterk voor de afgetakelde Nadal en won later met Wesley Koolhof ook nog het beslissende dubbelspel van Alcaraz en Marcel Granollers. Nederland schakelde Spanje daarmee uit en dat was het einde van de profloopbaan van Nadal.

Djokovic-beul?

Waar Djokovic normaal gesproken tegen de nummer 75 van de wereld het voordeel heeft dat zijn tegenstander onder de indruk van de ambiance zal zijn, heeft hij dat tegen Van de Zandschulp niet. De Nederlander lijkt tenslotte juist op dat soort momenten boven zichzelf uit te stijgen. Het kan dus zomaar zijn dat hij vanaf zaterdag niet alleen door het leven gaat als de Alcaraz-slayer, maar ook als de Djokovic-beul.

