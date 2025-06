TV-gids: Tallon Griekspoor tegen Alexander Zverev begonnen op Roland Garros, gratis live te zien

Tallon Griekspoor is maandag de eerste Nederlander in de achtste finales van Roland Garros sinds Martin Verkerk in 2003. De Nederlandse toptennisser speelt tegen wereldtopper Alexander Zverev. De Duitser is de huidige nummer drie van de wereld, maar won nog nooit een Grand Slam. Check hier hoe je het duel live kan volgen.

Griekspoor - Zverev is het eerste mannenduel van maandag 2 juni op het gravel in Parijs. Doordat de twee met andere grote namen moeten concurreren, mogen ze niet spelen in het hoofdstadion Court Philippe Chatrier. Die eer is weggelegd voor Novak Djokovic en Jannik Sinner voor hun partijen later op de dag.

Hoe laat Griekspoor - Zverev?

Dus spelen Griekspoor en Zverev hun partij op 'baan 2', genaamd Court Suzanne Lenglen. Zij zijn als tweede aan de beurt, dus zullen moesten wachten totdat Mirra Andreeva en Daria Kasatkina klaar waren met hun achtste finale in het vrouwentoernooi. De eerste punten van de Nederlander vielen iets na 13.00 uur Nederlandse tijd.

Welke zender live?

De wedstrijd tussen de Nederlander en de Duitser wordt in Nederland live uitgezonden. Op de zender Eurosport kun je terecht voor de strijd in de achtste finales. Ook via de live-ticker hieronder kun je de tussenstand volgen en kijken of Griekspoor de kwartfinales haalt.

Wereldranglijst en prijzengeld

Griekspoor is nu nog de nummer 35 van de wereld, maar is door zijn resultaten op Roland Garros al gestegen naar plek 34 op de nog uit te komen ranking. Hij kan nog een paar plekken stijgen bij een goed resultaat. Door het behalen van de vierde ronde is de beste Nederlandse tennisser van de wereld al verzekerd van 265.000 euro prijzengeld. Bij een zege op Zverev wordt dat al 440.000 euro.

Uitschakeling Jesper de Jong

Zverev was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de tweede Nederlandse man in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Jesper de Jong maakte een uitstekende indruk, maar moest in vier sets buigen voor de Duitser. Botic van de Zandschulp verloor al in de eerste ronde.

Alles over Roland Garros

