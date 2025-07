De zenuwslopende apotheose in de zesde etappe van de Tour de France werd door bijna niemand voorspeld. Maar één iemand bleek voor de rit een gouden voorspelling te hebben gedaan. Dat was David van der Poel, de broer van Mathieu. Hij deed, zo bleek 's avonds, die juiste voorspelling in gesprek met zijn wereldberoemde broertje.

De drie jaar oudere broer van Mathieu reed ook jarenlang voor dezelfde ploegen als de huidig drager van de gele trui. Nu was hij echter gewoon als toeschouwer en supporter van zijn broertje in de Tour de France. Voorafgaand aan de zesde etappe zocht hij Mathieu op en dat leidde tot een bijzonder gesprek, waarin David bleek veel kijk op de koers te hebben.

'Wat kom jij doen?'

"Wat kom jij doen, vakantie vieren?", grapt Mathieu in eerste instantie nog naar David als ze samen 's ochtends op een bankje zitten met de camera's van het programma Vive le Velo er bij, Overigens vertelde de man die de dag ervoor het geel verloor dat hij kort daarvoor naar de dopingcontrole moest.

i David van der Poel (in 2020) is de grote broer van Mathieu van der Poel © Pro Shots

David van der Poel blijkt meestervoorspeller

Vervolgens gaat het over de verwachtingen van de zesde etappe. Daar zou, zo bleek later, Van der Poel met één seconde verschil het geel heroveren op Tadej Pogacar. Hij zat lange tijd in de kopgroep met onder meer Ben Healy, die de rit zou winnen. Dat had Mathieu kunnen weten als hij naar de voorspelling van zijn grote broer had geluisterd. Hij wist namelijk al wie de etappe zou gaan winnen. "Ben Healy heb ik gezegd", vertelde David. Mathieu dacht er het zijne van. "Nou, ik moet het nog maar zien."

Uiteindelijk filosoferen de gebroeders vlak voor de start nog over het verloop van de koers. Mathieu denkt dat er een sterke kopgroep ontstaat. "Dat zou mooi zijn, we zullen wel zien." De Nederlander, die er al rekening mee hield dat Pogacar zijn gele trui wilde verliezen, bleek inderdaad in de beslissende vlucht te zitten.

Van der Poel heeft haast

Vervolgens komt het gesprek tussen de broers ten einde. Niet omdat ze uitgepraat zijn, maar omdat Mathieu zich moest haasten. "Ik ga er vandoor, anders vertrekt de bus nog zonder mij." Een flinke werkdag later keert hij terug met de gele trui, met één seconde voorsprong op Pogacar.

David zit 's avonds nog in het praatprogramma Vive le Velo. Daar vertelt hij zijn ervaringen met de zenuwslopende etappe. Hij kan bijna niet geloven dat het verschil na zes dagen maar een seconde is. "Op een fit van 201 kilometer na vijf dagen Tour, hè. Ik had het zelf niet meer verwacht. Op een kilometer of tien was ik ergens anders met mijn gedachten, toen kwam het peloton nog snel naar de finish en werd het even spannend."

Elke dag contact met Mathieu

De Broer van vond het overigens leuk om zijn broertje nog even te spreken, maar het is ook niet zo dat ze elkaar in de Tour nooit spreken. "Vandaag zagen we elkaar in levende lijven. Maar meestal wisselen we wel enkele berichtjes uit over de koers, of over hem alleen."

