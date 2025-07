Kaden Groves heeft zaterdagmiddag de twintigste etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Australische sprinter liet zelfs bergop zien de beste benen te hebben en liet met zijn vlucht twee Nederlanders achter zich.

Met iets meer dan twintig kilometer te gaan veranderde de koers. Een valpartij zorgde voor een scheur in de kopgroep, waardoor Frank van den Broek met Groves en Jake Stewart voorop kwam te rijden. Van den Broek moet het hebben van zijn klimkwaliteiten, terwijl zijn twee medevluchters juist rappe benen hebben in de sprint.

Groves wachtte daar niet op en versnelde. Stewart en Van den Broek keken elkaar aan en lieten de Australiër van Alpecin-Deceuninck, die op de vele heuvels ook al indruk maakte tijdens deze etappe, wegrijden. Dat liet Groves zich geen twee keer zeggen, die zo naar de derde ritzege van zijn ploeg soleerde. In etappe één en twee waren Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel de eersten die over de streep kwamen en ook het geel droegen. Van den Broek kwam als tweede over de streep. Pascal Eenkhoorn werd derde.

Valpartijen

Het regende niet alleen aanvallen, maar ook pijpenstelen in Frankrijk. Dat zorgde ervoor dat het spekglad was, waardoor enkele valpartijen ontstonden, zeker in sommige afdalingen. Vooral Iván Romeo van Movistar ging in de kopgroep hard onderuit. In het begin van de etappe kwam de Zwitser Mauro Schmid hard ten val.

🚴🇫🇷 | Het is megaglad door de regen, zo blijkt ook in een van de bochten. Een aantal renners schuift lelijk onderuit. Laten we hopen dat de schade meevalt.. ☔️🧊 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/C1QKgNheMr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 26, 2025

Ontevreden kopgroep

Het meest opvallende van de zaterdag was de onenigheid in de kopgroep. Dertien renners wisten weg te rijden van het peloton en dachten op weg te zijn naar de ritzege. Echter was dat buiten de Fransman Jordan Jegat gedacht. De nummer elf van het klassement zorgde ervoor dat het peloton de kopgroep op gepaste afstand bleef, tot grote onvrede van de andere renners die op kop reden.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Jegat. De Fransman nam plek 10 in het algemeen klassement over, tot onvrede van Ben O'Connor. De Australische ritwinnaar op de Col de la Loze verloor zijn positie omdat niemand in het peloton vaart wilde maken.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.