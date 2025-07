Mathieu van der Poel moest voor etappe zestien afstappen in de Tour de France. De Nederlander was de eerste twee weken een van de smaakmakers in Frankrijk, maar moest opgeven met een longontsteking. Zijn ploeg komt nu met een update.

Van der Poel gaf voor het opgeven al eens aan met wat verkoudheid te kampen. Dit bleek later toch iets ernstiger dan gedacht. Voorafgaand aan de zestiende etappe moest de Nederlander de strijd staken met een longontsteking. Een flinke domper voor Van der Poel, die graag door wilde tot aan Parijs.

Update

Nu, een aantal dagen later, komt Alpecin-Deceuninck met een update over de toestand van Van der Poel. "De antibiotica doen hun werk", geeft ploegleider Christoph Roodhooft aan bij Sporza.

Toch is het niet zo dat de Nederlandse alleskunner op de fiets alweer aan de slag kan. "Mathieu heeft nog altijd niet gefietst, maar hij is aan de betere hand. Na dit weekend kan hij normaal weer rustig op de fiets stappen. Het was goed dat we er snel bij waren, maar je moet er ook voorzichtig mee zijn en zien dan er geen schade is. We kijken dan wel wat we de komende maanden doen, maar begin volgende week zal hij weer trainen."

Gele truidrager

Ook komt Roodhooft met een update over de toestand van de vriend en ploeggenoot van Van der Poel: Jasper Philipsen. De Belgische sprinter pakte op de eerste dag van de Tour de winst en daarmee ook de gele trui. Enkele dagen later ging het echter goed mis, toen Philipsen bij een tussensprint hard onderuit ging en de Ronde van Frankrijk moest verlaten met een sleutelbeenbreuk.

"Hij heeft een paar keer op de rollen gereden, maar heeft nog altijd reactie op zijn blessure", vertelt Roodhooft. Wanneer we 'de Vlam van Ham' dus weer in de sprints gaan zien is even afwachten.