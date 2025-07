Edoardo Affini is een van de belangrijke knechten van Visma | Lease a Bike deze Tour de France. De Italiaanse wielrenner moet kopmannen Jonas Vingegaard en Wout van Aert ondersteunen in moeilijke tijden. Affini fiets niet alleen voor een Nederlandse ploeg, maar heeft nog een link met ons land.

De 29-jarige Italiaan spreekt namelijk al een aantal jaar vloeiend Nederlands. Interviews met Nederlandse media neemt hij vaker af in het Nederlands, dan in het Engels. Zijn Nederlandse tintje heeft meerdere redenen.

Nederlandse vriendin

De Europees kampioen tijdrijden van 2024 heeft een Nederlandse vriendin. Drie jaar terug won Affini de ploegentijdrit van de Vuelta en mocht - op het podium in Utrecht - de rode trui aantrekken. "Het voelde geweldig om La Roja om te krijgen, maar het voelde nog beter om deze momenten te delen met Lisa van Zonneveld in haar thuisland", schreef hij toen op Instagram.

Hij leerde haar kennen bij de Veldslag om Norg, een mountainbikewedstrijd in Drenthe. "Lisa stond gewoon in het publiek. We raakten in contact en hebben toen via Instagram afgesproken", zei hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Speciale band met Drenthe

Affini vertrok al op jonge leeftijd naar Nederland. Hij kwam terecht bij een Nederlandse opleidingsploeg en werkte zijn weg omhoog via Nederlandse beloftenteams. In die tijd werd hij Italiaans beloftenkampioen en mocht hij zich zelfs de beste Europese belofte in de tijdrit noemen.

Hij heeft een speciale band met Drenthe, waar zijn vriendin vandaan komt. "Ik weet niet of mijn Nederlands echt goed is, maar ik probeer het gewoon", vertelde hij ooit (in het Nederlands) aan de NOS. "Ik ben niet bang om fouten te maken." Vorig jaar werd de EK wielrennen gehouden in Drenthe. Zijn Italiaanse ploegmaten wezen tijdens een trainingsritje naar een stapel stenen en vroegen hen af wat het was. "Toen zei ik: 'dat is een hunnebed!'"

Visma | Lease a Bike

De lange Italiaan rijdt sinds 2021 voor Team Jumbo-Visma, dat inmiddels is omgedoopt naar Visma | Lease a Bike. In het Nederlandse team kan hij dus een aardig woordje mee babbelen. Momenteel rijdt hij de Tour de France, waar hij samen met de Belgen Victor Campenaerts en Tiesj Benoot vooral een dienende rol op het vlakke heeft.

Alles over Tour de France

