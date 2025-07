Mathieu van der Poel won zondag op fabelachtige wijze de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Net als in 2021 mag hij na zijn ritzege de gele trui dragen, omdat hij in het algemeen klassement op de eerste plaats staat. Maar waarom is die leiderstrui eigenlijk geel van kleur?

Het is een van de meest iconische truien uit de wielersport: de gele leiderstrui van de Tour de France. Zo'n beetje elke grote wielrenner heeft le maillot jeune wel eens om de schouders gehad. Waar aan het eind van de Tour er altijd een klassementsrenner eindigt met het geel, zijn het in de eerste dagen van de Ronde van Frankrijk geregeld sprinters als Jasper Philipsen of alleskunners als Van der Poel die 'in het geel rijden.'

Maar waarom is dat iconische truitje eigenlijk geel van kleur? Daarvoor moeten we ver terug in de tijd. De eerste editie van de Tour vond plaats in 1903. Maurice Garin won drie ritten en werd de eerste eindwinnaar van de Tour. Maar een gele trui? Daar was destijds nog geen sprake van.

Idee uit 1919

Dat gebeurde liefst zestien jaar later pas. In 1919 bedenkt Henri Desgrange dat het een goed idee is om de leider van het algemeen klassement een speciale trui aan te doen. Desgrange is overigens niet zomaar iemand. Hij is de bedenker en oprichter van de Tour de France. Zijn idee voor een leiderstrui kwam dus wat later, maar al snel werd duidelijk dat het een gele trui moest worden.

🚴 Eugène Christophe and the first yellow jersey (Tour de France 1919) pic.twitter.com/sH3TP50INm — Philippe Laurent 🇫🇷 🇺🇦 🇮🇱 (@hot_bip) September 8, 2020

Kleurkeuze is mooie reclame

Waarom? Desgrange was hoofdredacteur van het sporttijdschrift met de niet bepaald toepasselijke naam L'Auto. Dat kennen we nu overigens onder de naam L'Équipe, maar was destijds uiteraard alleen nog maar op papier te verkrijgen. En inmiddels valt wel te raden welke kleur dat papier was: geel. Dat was meteen mooie reclame voor L'Auto, moet Desgrange bedacht hebben.

De, volgens het blad, 'fantastische hoofdredacteur' smeedde het plan van de gele trui terwijl de Tour van 1919 al een paar dagen bezig. Pas in de 11e etappe droeg de leider van het algemeen klassement voor het eerst de nu wereldberoemde gele trui. Al zag het tricot er nog wat anders uit dan het geel dat we nu zo goed kennen. Eugène Christophe was 107 jaar geleden de uitverkorene en droeg de gele trui als eerst. Hij zou de Tour overigens niet winnen, maar dat terzijde.

100 years of the yellow jersey...



L'Auto, on 10th July 1919, explains to its readers a new cunning plan "to identify the leader". #TDF2019 pic.twitter.com/GD1Lr5Xki9 — Felix Lowe (@saddleblaze) July 18, 2019

Mathieu van der Poel in het geel

Van der Poel staat in Parijs ongetwijfeld ook niet met het geel om zijn schouders. Maar hopelijk pronkt hij net als in 2021 een paar dagen in de opvallende leiderstrui. Hij begint in dankzij zijn machtsgreep in de tweede etappe in de gele trui aan de derde etappe. En dat alles door een idee van 107 jaar geleden.

