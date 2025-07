Mathieu van der Poel won zondag op prachtige wijze de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander versloeg in de eindsprint onder meer Tadej Pogacar en is daardoor ook de nieuwe drager van de gele trui. Meteen na de finish stond zijn geliefde Roxanne Bertels hem op te wachten en dat leverde schitterende beelden op.

Luttele tellen na de finish in Boulogne-sur-Mer vond Van der Poel zijn geliefde. De blije Bertels was uiteraard ook afgereisd naar Frankrijk en dat bleek al snel niet voor niets. De vriendin van Van der Poel kreeg een kus van de ritwinnaar voor het oog van de camera.

Sublieme Mathieu van der Poel verslaat Tadej Pogacar en boekt sensationele dubbelslag in Tour de France Het is Mathieu van der Poel gelukt! De Nederlandse topwielrenner was een van de topfavorieten in de tweede etappe van de Tour de France, maar maakte het volledig waar. De renner van Alpecin-Deceuninck klopte wereldkampioen Tadej Pogacar in een zenuwslopende sprint en slaat een dubbelslag.

Van der Poel in het geel

De Nederlander had kort daarvoor in een zenuwslopende finale zijn tweede ritzege ooit in de Tour geboekt. Van der Poel klopte in het sprintje bergop onder meer Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Daardoor nam Van der Poel ook de gele trui over van zijn ploeggenoot Jasper Philipsen, die zaterdag de eerste etappe wist te winnen. Daarmee herhaalt de geschiedenis zich, want vier jaar geleden won de ex-wereldkampioen ook al een etappe en ook toen mocht hij de gele trui dragen.

Dit is de vriendin van Mathieu van der Poel: Roxanne Bertels onder indruk van berucht hotelincident en wacht op aanzoek Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 32-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na veel races?

De Belgische Bertels is al jarenlang de geliefde van Van der Poel. Zij leerden elkaar in 2018 kennen vanwege hun gezamelijke passie voor auto's. Met Bertels aan zijn zijde boekte Van der Poel de voorbije jaren grootse wielersuccessen. De prachtige zege in de Tour is daar een nieuw voorbeeld van. Bertels applaudiseerde ook enthousiast mee toen Van der Poel de bloemen kreeg voor de zijn ritoverwinning.

🚴🇫🇷 | Mathieu van der Poel! Fenomenaal! De Nederlander wint de tweede etappe en pakt de gele trui in Boulogne-sur-Mer. 🇳🇱💛 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/xNC59iluKO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 6, 2025

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.