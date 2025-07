De Tour de France is in volle gang, maar ook buiten de rit gebeurt er een hoop. Bij Visma | Lease a Bike werd tijdens de Ronde van Frankrijk zelfs duidelijk dat een belangrijke renner de ploeg gaat verlaten.

Het gaat om Dylan van Baarle, de inmiddels 33-jarige Nederlander van de ploeg. Hij is dit jaar niet actief in de Tour de France, maar is wel onderwerp van gesprek. Van Baarle gaat na drie seizoenen Visma | Lease a Bike namelijk verlaten.

Dylan van Baarle geeft uitleg

Dat vertelt hij in de podcast In Koers, die hij samen met collega-renner Wout Poels en journalist Marijn Abbenhuijs maakt. Daarin geeft hij antwoord op de vraag waar hij in 2027 de Tour gaat rijden. "Een ding kan ik verklappen: dat gaat niet bij mijn huidige ploeg zijn", aldus Van Baarle. "Waarom? Het zijn keuzes die je maakt en dat is niet op de een op andere dag geweest, maar vooral na de pech van de afgelopen jaren is het misschien wel goed om een nieuwe uitdaging te hebben."

Valpartijen, blessures en ziektes speelden Van Baarle de voorbije jaren parten, al werden er ook geregeld successen geboekt. De Nederlander hoopt de komende jaren bij een andere ploeg weer een hoger niveau te halen. "Dat idee heb ik wel. Daar kan je natuurlijk ook naast zitten, maar ik denk dat die prikkel er wel weer voor gaat zorgen dat ik op het niveau ga presteren zoals ik heb gedaan. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat gaat zijn." Welk team zich gaat versterken met Van Baarle, is nog niet bekend.

Successen Dylan van Baarle

Van Baarle is een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners van de laatste jaren. De ervaren fietser won in dienst van INEOS in 2022 Parijs-Roubaix. Daarnaast schreef hij eerder ook Dwars door Vlaanderen (2021) en Omloop het Nieuwsblad (2023, namens Visma | Lease a Bike) op zijn naam. Ook werd hij knap tweede in 2022 in de Ronde van Vlaanderen. In 2021 greep hij zilver op het WK op de weg.

Naast de zege van Omloop het Nieuwsblad boekte Van Baarle met de Nederlandse ploeg ook grote successen. In 2023 won Vingegaard, met toenmalig Nederlands kampioen Van Baarle als ploeggenoot, de Tour de France. Later dat jaar reed hij ook de Vuelta, waar ploegmaat Sepp Kuss won. Eerder dit jaar was hij onderdeel van de Giro-ploeg die Simon Yates aan de eindzege hielp. Toch kampte hij ook geregeld met pech en blessures, waardoor hij met gemengd gevoelens terugkijtk op zijn periode bij de Nederlandse ploeg.

