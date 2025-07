De zevende etappe van de Tour de France was er een vol drama en strijdlust. Terwijl Tadej Pogacar alweer zijn tweede ritzege van deze ronde boekte, was het de Franse wielrenner Louis Barré die met zijn gehavende lichaam de meeste aandacht trok. Na een valpartij op de beruchte Mûr-de-Bretagne kwam Barré met een grote, open wond aan zijn linkerbil en dijbeen als 79e over de streep.

De valpartij ontstond ongeveer zes kilometer voor het einde, vlak voor de beruchte klim. João Almeida, een belangrijke knecht van Pogacar, ging hard onderuit en sleurde daarbij meerdere andere renners tegen de grond. Onder hen waren ook Enric Mas, Santiago Buitrago en Romain Grégoire. Terwijl Almeida na een korte pauze weer verder kon, bleef Buitrago lange tijd liggen en werd de ernst van zijn verwondingen met zorg bekeken.

Ondanks de chaos en het hoge tempo behield Pogacar zijn scherpte. Hij versloeg zijn concurrenten op de Mûr-de-Bretagne en pakte zo de gele trui terug van Mathieu van der Poel, die op de slotklim moest laten lopen. De wereldkampioen liet daarmee opnieuw zien waarom hij dé torenhoge favoriet is voor de eindzege van de Tour de France.

Fransman ligt volledig open na vreselijke val

Barré was één van de zwaarst getroffen renners bij de valpartij. Met een grote, open wond aan zijn linkerbil en dijbeen kwam hij, ondanks de hevige pijn en het bloedverlies, toch over de finish als 79e. Dat toont zijn ongekende doorzettingsvermogen en mentale kracht om met zulke gevolgen de etappe uit te rijden. Ook zijn ploeg beseft dit en deelt op social media een foto van de gehavende linkerzijde van Barré met de tekst: "Jij strijder". Toch vrezen fans vooral voor de volgende etappe van de Fransman.

"Au, dit is de ergste schaafwond die ik ooit heb gezien. Ik wens hem veel sterkte bij zijn herstel", schrijft een wielerfan onder het bericht van van de wielerploeg van Barré. "Dat gaat morgen vreselijk voelen", schreef een ander, doelend op de enorme schaafwond van de gehavende Barré. De Fransman staat een zware, lange nacht en een uitdagende volgende etappe te wachten.

Flinke tegenvaller voor Pogacar

De massale valpartij had ook grote gevolgen voor andere renners in het peloton. Pogacar zag zijn meesterknecht Almeida hard onderuit gaan en meer dan tien minuten verliezen in het algemeen klassement. Een flinke tegenvaller voor de Sloveen die rekent op de diensten van zijn ploeggenoot in het hooggebergte. UAE Team Emirates - XRG vreest voor een polsbreuk bij Almeida. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor röntgenfoto’s, en zijn deelname aan de volgende etappes is nog onzeker.

Ook Jack Haig kwam hard ten val en zag zich genoodzaakt om de Tour de France te verlaten. Voor zijn team, Bahrain-Victorious, is het een flinke klap, want Haig was een belangrijke kracht om Buitrago te ondersteunen. Diezelfde Colombiaan streefde een goede klassering na in het algemeen klassement, maar kan dat na vandaag vergeten. Hij verloor ruim dertien minuten.

