Mathieu van der Poel is zijn gele trui alweer kwijt. De Nederlander heroverde de koppositie van het algemeen klassement in de Tour de France donderdag, alleen een dag later was hij niet opgewassen tegen het geweld van de beste klimmers. Op een sentimentele plek voor hem raakte Van der Poel het geel kwijt.

Na de loodzware rit waarin Van der Poel met één tel verschil weer 'in het geel kwam', kon hij een dag later opnieuw aan de bak. De sinds 2021 voor hem iconische Mûr-de-Bretagne moest in de slotfase twee keer worden beklommen. Vier jaar geleden demarreerde Van der Poel op beide passages, pakte hij uiteindelijk geëmotioneerd de rit én het geel. De Nederlander droeg de overwinning destijds op aan zijn in 2019 overleden opa en wielerlegende Raymond Poulidor.

Aanval na aanval

Net als de etappe van donderdag was het demarreren geslagen vanaf de start. Ook dit keer lukte het maar moeizaam om weg te komen. Uiteindelijk vormde er zich een groepje van vijf, met onder anderen oud-Tourwinnaar Geraint Thomas. Die hielden stand net voordat de eerste keer Mûr-de-Bretagne opdoemde. De Fransman Ewen Costiou (Arkea-B&B Hotels) spartelde nog wat tegen, maar werd voor de top ook ingehaald.

Dat kwam allemaal door het geweld van eerst Visma | Lease a Bike, dat de ploeg van Pogacar probeerde uit te roken om de explosiviteit van hun kopman te verminderen. Daarna nam UAE Team Emirates de regie weer over.

Zware valpartij

Op hoge snelheid was het nog overgebleven peloton onderweg naar de finish op de Mûr-de-Bretagne. Achterin de groep ging het toen plots mis met een stevige valpartij, waar onder anderen João Almeida, de helper van Pogacar, bij lag. Van der Poel en Visma ontsprongen de dans, de Sloveen bleef met niet al te veel knechten over.

Van der Poel speelt geen rol

Terwijl de favorieten de laatste bocht omdraaiden richting de top, bungelde Van der Poel achteraan de groep. Hij wist op dat moment al dat hij zijn gele trui kwijt was. Toen de beste renners gefinisht waren, zwaaide hij links en rechts naar het massaal uitgerukte publiek.

Even daarvoor hadden zij de grote 3 over de finish zien komen. Remco Evenepoel was de aanjager van de groep met favorieten, maar moest uiteindelijk buigen voor de machtige sprint van Pogacar. Die pakte in zijn regenboogtrui de overwinning én het geel. Alleen Jonas Vingegaard kon hem nog enigszins volgen.

