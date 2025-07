In de spannende finale van de Tour de France ontstond een grote valpartij die de wedstrijd flink op zijn kop zette. Hoewel kopman Tadej Pogacar zelf overeind bleef, werd zijn ploeg flink getroffen. Eén van zijn belangrijkste teamgenoten raakte hard ten val en bleef aan de kant van de weg zitten. Het hoge tempo in de aanloop naar de Mûr-de-Bretagne maakte de situatie extra zwaar.

De val vond plaats op ongeveer zes kilometer van de finish, toen João Almeida als eerste hard ten val kwam. Door zijn val werden meerdere andere renners meegesleurd, waaronder Enric Mas en Santiago Buitrago. Ook Ben Healy en Romain Grégoire lagen op de grond na de crash. Almeida kon na een korte pauze zijn weg weer vervolgen, maar Buitrago bleef lange tijd liggen en de ernst van zijn verwondingen is nog onbekend.

Domper voor Tadej Pogacar

De kettingreactie veroorzaakte flinke chaos in het uitgedunde peloton, waardoor veel renners vol in de remmen moesten knijpen en achterstand op de koplopers opliepen. Dit incident kwam op een cruciaal moment in de etappe, waar elke seconde telt en de concentratie op zijn scherpst moet zijn op weg naar de streep.

Voor Almeida en zijn team is dit een zware domper. Als belangrijke knecht van kopman Pogacar verloor hij vrijdag meer dan tien minuten. Een flinke tik voor UAE Emirates XRG, die zodoende hun meesterknecht een vrije val ziet maken in het algemeen klassement. Dit zorgt ervoor dat Pogacar zijn ploeggenoot Almeida niet meer kan inzetten als tactische pion in het klassement. Voor de Sloveen is het te hopen dat de schade van zijn luxeknecht meevalt en dat hij hem voor de resterende Tour kan blijven ondersteunen.

🚴🇫🇷 | Valpartij! Ai... en daar liggen grote namen bij als Joao Almeida en Enric Mas! #TourdeFrance #TDF2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Tttuym6cgh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2025

Vrees voor polsbreuk

Ondertussen wordt duidelijk dat de valpartij mogelijk ernstiger gevolgen heeft. UAE Emirates XRG vreest voor een polsbreuk bij Almeida. Pogacar vertelde in zijn flashinterview dat Almeida onderweg is naar het ziekenhuis om röntgenfoto’s te laten maken.

Tim Wellens bevestigde later aan Sporza dat de ploeg vreest voor een breuk. Of Almeida zaterdag nog van start gaat in de Tour, is op dit moment onzeker. De ploeg communiceert later op de avond meer over de ernst van zijn kwetsuur.

Na de valpartij was het Pogacar zelf die met afstand de sterkte was op de Mûr-de-Bretagne. De wereldkampioen bleef Jonas Vingegaard voor en veroverde zo opnieuw de gele trui van Mathieu van der Poel, die op de slotklim liet lopen. Oscar Onley werd knap derde.

