De rookwolken van de vijfde etappe van de Tour de France zijn nauwelijks opgetrokken of team Visma | Lease a Bike is al bezig met de toekomst. Na het kleine drama dat zich voltrok tijdens de tijdrit in en rondom de stad Caen woensdag, heeft de Nederlandse wielerploeg een nieuwe renner op het oog die de ambities om grote ronden te winnen moet helpen.

Jonas Vingegaard kende een dramatische dag in de tijdrit en verloor meteen veel tijd op Tadej Pogacar, maar ook renners als Wout van Aert vielen tegen. Een lichtpuntje was Edoardo Affini. De Italiaan werd knap derde in de tijdrit. Maar in de jacht op vers bloed in de ploeg is Visma volgens Wielerflits uitgekomen bij een andere toptijdrijder en de smaakmaker van deze Tour de France: Bruno Armirail.

IJzersterke tijdrit

De Fransman viel tijdens de tijdrit al op met een vierde plek achter Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Affini. Hij deed dat ook nog eens in zijn kersverse kampioenentrui. Een extra bewijs dat de 31-jarige renner van AG2R La Mondiale hard kan fietsen. Hij moet Visma gaan versterken per volgend seizoen. Zijn contract bij de Franse ploeg loopt na dit jaar af en kan dus 'gratis' de overstap maken.

Smaakmaker van de Tour

Niet alleen in de tijdrit liet Armirail zich zien deze Ronde van Frankrijk, ook in de eerste twee etappes van de koers zat hij mee in de vlucht van de dag. Overigens was de kopgroep in beide etappes kansloos, vanwege het jagende Alpecin-Deceuninck. Die ploeg pakte met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel twee ritzeges en droeg vijf etappes lang de gele trui. Armirail hield de prijs van de strijdlust over aan zijn vluchtpoging in etappe 2.

Alleskunner

Volgens Wielerflits is Armirail meer dan alleen een tijdrijder en is hij vooral een hardrijder. De Franse 'teamplayer' is een ideale schakel om de koers 'hard te maken' voor kopmannen in finales. Dit jaar won hij daarbij ook nog eens de bergklassementen in de Ronde van Baskenland én de Dauphiné. Klimmen kan hij dus ook nog. In de Giro van 2023 droeg hij ook nog eens twee dagen de roze leiderstrui in de slotweek.

Zijn grote doel is om ooit wereldkampioen tijdrijden te worden en hij gelooft dat hij bij Visma de noodzakelijke stap kan zetten om voor die prijs mee te kunnen doen.

