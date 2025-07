De vijfde etappe kende in de Tour de France veel winnaars, maar één ploeg likt na de tijdrit in Caen de wonden. Dat is de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike. Zij droomden van een gele trui van Jonas Vingegaard of Matteo Jorgenson, maar de tijd tegen de klok werd een grote deceptie.

In de door Remco Evenepoel gewonnen tijdrit werden beide klassementsmannen op grote achterstand gereden. Jonas Vingegaard verloor meer dan een minuut op Evenepoel en Tadej Pogacar. Jorgenson verloor net iets minder, maar ook hij had veel meer van de tijdrit verwacht. Daardoor zijn de twee Visma-mannen terug te vinden op de vierde en vijfde plaats in de strijd om de gele trui. De achterstand op klassementsleider Pogacar is meer dan een minuut voor het duo.

Vingegaard viel dus tegen, maar hij probeerde de moed er in te houden. Hij gooit het op een off-day. "Ik had de benen niet vandaag. Ik was aan het vvechten tegen mijn fiets en de benen. Dit resultaat is daar het gevolg van." De komende dagen worden grote tijdsverschillen waarschijnlijk niet gemaakt, want er volgen enkele lastige heuveletappes en kansen voor de sprinters. Vingegaard hoopt dat zijn benen snel beter worden. "Gelukkig is de Tour nog lang en geloof ik in het plan en mijzelf."

Teleurstelling bij Jorgenson

Bij zijn collega Jorgenson was de ontgoocheling in gesprek met Eurosport een stuk groter. Hij begreep er na een paar sterke eerste dagen niets van dat hij zoveel tijd verloor. "Ik voelde me goed en had het idee dat de voortekenen goed waren." In de 33 kilometer lange tijdrit bleek dat niet zo te zijn. "Ik had tijdens de tijdrit niet het idee dat ik veel tijd zou verliezen", verklaarde Jorgenson echter.

Dat het in de praktijk wel het geval was, zorgde voor een teleurgestelde schaduwkopman. "Natuurlijk had ik meer verwacht van deze tijdrit, maar anderzijds: ik kon ook echt niet meer doen dan dit."

Ploegleider Grischa Niermann oogde ook bijzonder teleurgesteld na de race tegen de klok. "Het was niet wat we hadden verwacht qua tijdverlies." Hoe het kon, wist hij echter na finish nog niet in gesprek met Wielerflits. "Ik heb Jonas nog niet gesproken. Hij heeft gewoon stelselmatig tijd verloren op de concurrentie. Dat is niet de tijdrit waar we op hadden gehoopt."

