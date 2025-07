De Tour de France is pas een paar dagen oud, maar de eerste grote rel is al geboren. Bij Visma | Lease a Bike moesten er wat plooien worden gladgestreken na een opvallend interview van de vrouw van Jonas Vingegaard. De Deense topwielrenner zelf liet een dag na de heisa van zich horen.

Trine Marine Hansen baarde zondag opzien toen er harde woorden van haar verschenen. In een interview haalde ze uit naar de ploeg van Vingegaard, de tactiek en het feit dat ze haar man veelvuldig moet missen tijdens trainingen. Het meest opvallende: dat Wout van Aert ook zelf een etappe wil winnen, maakt de kans dat Vingegaard de Tour wint volgens zijn vrouw een stuk kleiner. "Als je ook voor etappezeges van andere renners gaat, kan dat niet worden ingezet voor Jonas."

Wout van Aert reageert ook

De woorden bereikten uiteraard al snel Frankrijk. Ploegleider Grischa Niermann vertelde resuluut dat er 'offers worden gebracht om de grootste wielerwedstrijd ter wereld te winnen'. Op maandag reageerde ook Wout van Aert, die dus ook bekritiseerd was. Hij vertelde dat hij en Vingegaard een gesprek hebben gevoerd. Hij was onaangenaam verrast door de woorden van Vingegaards partner. "We waren verrast om het gisteren te lezen. Ik wil er niet te veel over zeggen. Mijn prestaties voor dit team spreken voro zich."

Vingegaard zelf stond onder meer de NOS te woord voor de start van de derde etappe. De tweevoudig Tour-winnaar was behoorlijk vinnig in het korte interview. De Deen meent dat het interview uit zijn verband is gerukt. "Ze heeft iets verteld en de Deense media hebben er een verhaal dat nergens op slaat van gemaakt. Zij hebben er een draai aan gegeven, dat is wat de meeste media doen."

Scherp richting journalist

Als journalist Han Kock van de NOS vervolgt zegt dat heus niet alle journalisten zo zijn, wordt het gesprek er niet gezelliger op. Vingeegaard vindt het maar niets dat hij vragen over de kwestie krijgt. "Jullie hebben maar beperkt de tijd om vragen te stellen en die verdoen jullie met iets onbelangrijks. Mij maakt het niet uit. Jullie hebben maar een paar vragen en die gaan hierover in plaats van de koers."

