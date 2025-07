De derde etappe van de Tour de France is opgeschrikt door meerdere valpartijen. In aanloop naar de massasprint - die gewonnen werd door Tim Merlier - ging het niet één, maar twee keer mis. Verschillende sprinters gingen naar de grond.

Het was vooral al een voorspeld risico: het parcours zou gevaarlijk zijn voor het grote peloton dat voorbij zou fietsen. Dat bleek ook zou te zijn. Toen het peloton versnelde, ging het direct mis.

De Belgische sprinter Jordi Meeus maakte een harde smak naar het wegdek en leek niet verder te kunnen. Eerder tijdens de derde etappe ging het mis bij een tussensprint: toen moest groenetruidrager Jasper Philipsen opgeven toen hij van zijn fiets gebeukt werd.

Valpartij na valpartij

De grootste valpartij moest nog komen. In de laatste bocht kwam het tempo op zijn toppunt, waarna renners in de buitenbocht hard ten val kwamen. De chaos was compleet. Onder anderen Lotto-renner Arnaud De Lie ging naar de grond.

🚴🇫🇷 | Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Arnaud De Lie komen hard ten val, maar het is een vierde Belgische sprinter die wint in Duinkerke. Tim Merlier legt Jonathan Milan erop! 🇧🇪🇧🇪 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/YCVhBRLC50 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 7, 2025

'Jordi, ben je daar?'

Danny van Poppel finishte als achtste en was de beste Nederlander. Hij zou eigenlijk sprinten voor zijn kopman Meeus, die op een aantal kilometer van de finish ten val kwam. "Ik riep een paar keer: Jordi, ben je daar?", vertelt de Nederlandse renner van Red Bull–Bora–Hansgrohe aan de NOS. "Die lag al op de grond natuurlijk. Ik dacht misschien komt hij ineens. Het is niet altijd even leuk. Je rijdt zo anders, je rijdt vol in de wind. Daarna volg ik een beetje. Dit was niet het plan."

Dylan Groenewegen speelde geen rol in de sprint, maar keek wel met verbazing naar de chaos in de eindfase. "Als je alleen al naar die laatste kilometer kijkt is het niet top als je van links naar rechts zwaait. Iedereen gaat voor de kortste weg, dat is ook logisch."

Groenewegen ziet liever dat er een vuist wordt gemaakt tegen dit soort gevaarlijke aankomsten. Liever dat, dan naderhand alleen maar klagen. "We weten het van tevoren, 's ochtends staan we weer met zijn allen aan de start en gaan we er in. Na afloop hebben we op een winnaar na allemaal een mening. Misschien is het ook aan de ploegen om er van tevoren over de oordelen."

