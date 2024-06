Dit is de vrouw van Julian Alaphilippe: relatie werd paar dagen na gestrand huwelijk met andere wielrenner bekend

Julian Alaphilippe (32) is een fietsende alleskunner: hij wint zware eendagskoersen, rijdt regelmatig goede uitslagen in meerdaagse koersen, won zelfs ooit een Tour-tijdrit en ging ook al eens met de bergtrui naar huis. Hoe gaat de Fransman in de Tour de France 2024 zijn fans en ook vrouw verrassen?

De vrouw van Loulou, zoals de Fransen Alaphilippe liefkozend noemen, is Marion Rousse (32). Ook zij is verzot op wielrennen. De Franse echtgenote van Alaphilippe komt uit een koersfamilie. Als kind bezocht ze veel koersen, waardoor het verlangen ontstond om zelf ook wedstrijden te rijden. Dat ging heel behoorlijk. Zo werd ze bijvoorbeeld in 2012 de Franse kampioene op de weg.

Te weinig geld

Toch parkeerde ze in 2015 haar wielrenfiets definitief in het een schuurtje. Ze verdiende te weinig met de sport, was 24 en wilde toch een steviger fundament voor haar toekomst. Destijds bestond er in het vrouwenwielrennen nog geen minimumloon. Wel bleef ze actief in de wielerwereld, onder meer als hostess, commentator en bloemenmeisje. Achter de micforoon heeft ze een missie: “Ik wil tonen dat vrouwen er even veel van kennen als mannen", zei ze volgens Nieuwsblad.

Startlijst Tour de France 2024: alle teams en renners De 111de editie van de Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike reist af met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de voorlopige startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.

Tony Gallopin

Op haar zestiende kreeg ze een relatie met het Franse wielertalent Tony Gallopin. Hun huwelijk duurde van 2014 tot 2019. Al enkele dagen nadat de twee de breuk openbaarden aan de wereld, deelde Rousse mee dat ze een nieuwe partner had: Alaphilippe. Dat was in 2020, vlak voordat de coronapandemie de sportwereld lamlegde. In 2021 kregen ze hun eerste kind: Nino.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Tour de France Femmes

Door haar bewezen liefde voor en kennis van het wielrennen, plus haar onverschrokken houding in de media, dacht Tourbaas Christian Prudhomme aan Rousse toen de Tour Femmes werd opgezet. Rousse werd aangesteld als directeur voor de eerste editie van de Tour voor vrouwen, in 2021. "Als renster had ik nooit verwacht dat ik deze koers ooit zou kunnen rijden, dus dit maakt me erg trots", zei ze destijds.

Ruzie om cartoon

Regelmatig krijgt Rousse het aan de stok met andere prominenten in de wielerwereld. Zo publiceerde het Franse blad l'Humanité in 2020 een cartoon van haar en Alaphilippe, terwijl ze hem naakt interviewt. Ze reageerde als door een wesp gestoken op het plaatje, waarover ze schreef dat het blad zijn naam ('De mensheid') steeds minder eer aandoet, dat de cartoon getuigt van seksisme en dat het geen pas geeft om haar professionaliteit in twijfel te trekken. l'Humanité haalde de cartoon dezelfde dag nog offline en de tekenaar werd ontslagen.

Het gaat om deze cartoon

Que l’on nous inflige encore en 2020 ce type d’humour sexiste, dégradant et vulgaire me plonge dans un profond désarroi... Si même @humanite_fr s’y met... les rustres n’évolueront donc jamais. pic.twitter.com/JHyPK9CWql — Elisa Madiot (@ElisaMadiot) September 6, 2020

Feest en drank

In 2024 was er weer onrust, toen Patrick Lefevere, de ploegleider van Soudal Quick-Step, beweerde dat Rousse een slechte invloed heeft op Alaphilippe, de kopman van Soudal. De vrouw van Philippe Gilbert, jarenlang een collega van LouLou bij Soudal, beaamde de woorden van Lefevere. De ploegbaas had het over 'te veel feesten, te veel alcohol'.

Rousse liet in haar respons weinig heel van zijn woorden. "Toon respect en klasse!", zo reageerde ze op social media. " Nee, ik drink geen alcohol, nooit gedaan. Ik heb ook veel feestjes gemist, want met een driejarige zijn we ’s ochtends liever fris."

Tekst gaat door na de Instagram-post

Alles over de Tour de France

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.