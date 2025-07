Mathieu van der Poel was enorm dichtbij zijn tweede ritzege in deze Tour de France, maar strandde op een paar seconden in de elfde etappe als derde. Hij eindigde vlak achter Jonas Abrahamsen en Mauro Schmid. Na afloop biechtte Van der Poel op dat hij lange tijd helemaal niet wist dat de twee nog voor hem reden omdat zijn materiaal niet goed werkte.

Luttele tellen na de finish stond Van der Poel uitgeput de NOS te woord. Daar vertelde hij iets opvallends over de 'onoverzichtelijke situatie' die hem al dagen parten speelt in de Tour. "Ik kreeg pas laat te horen dat er nog twee mannen voor me reden. Dat is jammer." Van der Poel viel op de laatste, steile beklimming aan, liet onder meer Wout van Aert staan en dacht op dat moment dat hij in leidende positie zat. Dat was niet het geval, want Abrahamsen en Schmid hadden nog een half minuutje voorsprong.

Falende communicatie

De communicatie, met informatie van onder meer de ploeg en de Tour-radio, liet hem in de steek. En dat is niet voor het eerst. "Het is heel de week al moeilijk met de radio-communicatie. Er zijn zoveel zenders in de Tour dat het af en toe hapert." Uiteindelijk wist de ervaren Van der Poel, nog voordat hij ze zag rijden, hoe laat het was. "Ik had vrij snel door aan de motors en zo dat er nog renners voor reden. Ik wist dat het moeilijk ging worden. Ik moest ook proberen te doseren, maar wist ook dat ze zouden blijven rijden om te sprinten voor de overwinning."

Van der Poel is verkouden

Van der Poel biechtte ook nog op dat hij niet topfit is. "Ik ben inderdaad een beetje verkouden, maar ik hoor dat veel renners hetzelfde probleem hebben. Ik had een beetje een zwaar hoofd, maar het werd beter naarmate de wedstrijd vorderde." Uiteindelijk eindigde Van der Poel op zeven tellen van de nummers één en twee als derde in de etappe.

