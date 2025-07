Mathieu van der Poel rook een ultieme kans op de tweede ritzege, maar in de vierde etappe kwam hij nét te kort. Tadej Pogacar klopte de geletruidrager in de laatste meters. Van der Poel zat na afloop volledig stuk.

In de loodzware finale sprintte een klein groepje met toprenners om de zege. Onder anderen Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel zaten in het selecte gezelschap. Waar Van der Poel twee dagen geleden nog de beste was, ging hij nu vlak voor de eindstreep volledig stuk. De geletruiddrager ging vroeg aan, maar zag Pogacar met een ferme eindsprint de rit winnen.

Spektakel in Tour de France: Mathieu van der Poel na zenuwslopende finale geklopt door Tadej Pogacar De vierde etappe in de Tour de France is na een spectaculaire finale gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveense alleskunner en topfavoriet voor de eindzege klopte op de laatste meters Mathieu van der Poel, die net te kort kwam voor zijn tweede ritzege.

Van der Poel zit helemaal stuk

Dat zorgde voor veelzeggende beelden na de finish. Van der Poel was, net als de andere renners, enorm diep gegaan en zat volledig stuk. Minutenlang hijgde hij uitgeput over het stuur van zijn fiets. Ook toen hij weer op het zadel zat, was de teleurstelling van het gezicht van Van der Poel af te lezen.

NOS-analist Stef Clement zag het vanuit Frankrij met lede ogen aan. "Heb je hem daar tegen het hek zien staan? Hij is zo ontzettend diep gegaan en alleen hij kan zó diep gaan. Hij leek echt heel beroerd na de finish."

Klassement Tour de France 2025 | Mathieu van der Poel nog nipt in gele trui na spectaculaire vierde etappe De Tour de France is onderweg naar Parijs en dus staan er vier iconische truien op het spel. De grootste wielerkoers van het jaar is met onder meer Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Jonas Vingegaard weer een spektakel van jewelste. De wereldkampioen sloeg in de vierde etappe toe, maar moet de leiderstrui nog altijd aan de Nederlander laten. In dit artikel lees je alle rituitslagen en de stand van zaken in de klassementen na de vierde etappe.

Nog nét in het geel

Van der Poel behoudt wel de gele trui. Hij heeft exact dezelfde tijd als Pogacar, maar staat nog wel bovenaan in het algemeen klassement omdat hij betere klasseringen in de eerste etappes heeft gereden. Vingegaard volgt op acht seconden. Morgen bestaat de kans dat Van der Poel het geel verliest. Dan staat er een tijdrit op het programma. Pogacar, Vingegaard en ook Evenepoel (op 58 seconden) zullen dan alles op alles zetten omdat zij vol voor het algemeen klassement gaat. Van der Poel zal ongetwijfeld proberen zo goed mogelijk partij te bieden.

Nederlandse wielrenner boos na opvallend besluit in Tour de France: 'Anders ga ik naar huis' De chaotische derde etappe in de Tour de France had grote gevolgen. Groenetruidrager Jasper Philipsen moest met breuken de Tour verlaten en de organisatie greep hard in. Maar liefst vier renners kregen een gele kaart vanwege een overtreding tijdens de koers. Een daarvan was voor de Nederlandse wielrenner, maar die was het daar totaal niet mee eens.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.