De chaotische derde etappe in de Tour de France had grote gevolgen. Groenetruidrager Jasper Philipsen moest met breuken de Tour verlaten en de organisatie greep hard in. Maar liefst vier renners kregen een gele kaart vanwege een overtreding tijdens de koers. Een daarvan was voor de Nederlandse wielrenner, maar die was het daar totaal niet mee eens.

Danny van Poppel ging net als Bryan Coquard, Edward Theuns en Davide Ballerini op de bon. Zij werden gezien als schuldigen voor gevaarlijke momenten in het peloton aangewezen door de Tour-organisatie. Als je in de Tour twee gele prenten krijgt, word je uit de koers gezet.

Onbegrip bij Van Poppel

De Nederlands kampioen zou een duwtje hebben uitgedeeld en werd ook teruggezet in de rituitslag. Hij eindigde eigenlijk als achtste. Een dag later was Van Poppel het nog altijd niet eens met het besluit. "Ik zie het als een race-incident. Een beetje frusterend dat het gisteren zo liep", laat hij weten aan de NOS voor de start van de vierde etappe.

Eerder dit jaar kreeg Van Poppel in de Tour Down Under al eens een gele prent. Hij is geen fan van de nieuwe maatregelen in het wielrennen. "Ze willen een statement afleveren. BIj het kleinste ding, als er gevallen wordt, dan pakken ze je gelijk aan. Ik ben het er helemaal mee eens dat het wielrennen veiliger wordt, maar wel op en andere manier. Dit is niet de oplossing."

Of Van Poppel het er nou mee eens is of niet, bij een tweede gele kaart moet de renner van Red Bull-BORA-hansgrohe de Tour verlaten. En dat is voor iemand die zich vaak mengt in massasprints als helper van Jordi Meeus een risico. "Daar heb ik over nagedacht, dat is vervelend. Ik zal zeker niet veranderen. Het is mijn job. Ik moet daar zitten en risico's nemen zoals iedereen."

Thuis een zwangere vrouw

Zich aanpassen is volgens Van Poppel geen optie. Als hij onverhoopt de Tour moet verlaten, heeft hij in ieder geval wat te doen. "Dan ben ik thuis bij mijn vrouw bij de bevalling. Anders ga ik lekker naar huis." Van Poppel heeft al jaren een relatie met Stéphane Kox. Zij is bij het sportpubliek onder meer bekend door haar werk als pitreporter bij Viaplay. Daar stopte ze na een jaar bij Viaplay echter mee omdat ze er niet gelukkig van werd.

