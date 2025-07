Hij moest er enorm diep voor gaan, maar Mathieu van der Poel heeft de gele trui heroverd in de Tour de France. Hij had er een urenlange ontsnapping voor nodig en hield slechts één tel over op Tadej Pogacar, maar de leiderstrui zit weer om de schouder van de Nederlander. Na afloop vertelde de moegestreden Van der Poel een aantal opvallende dingen.

Met het geel op zijn schouders stond de 30-jarige Nederlander de NOS te woord. Van der Poel zag er weer iets gezonder uit dan in de uren daarvoor, maar vertelde dat hij inderdaad enorm diep moest gaan. "Ik wet zelf niet hoe ik de laatste dertig kilometer ben doorgekomen." Niet voor het eerst vond de wielrenner dat hij 'niet super' was in een etappe. "Ik heb de hele dag op de limiet gezeten. Op het einde was ik helemaal leeg."

'Gevecht tegen mezelf'

In de zware rit mengde Van der Poel zich eerst in de tussensprint om de groene trui en sprong hij vervolgens op het juiste moment mee met de kopgroep. Dat leek allemaal vrij simpel, maar was het volgens hem niet. "Eerst was ik tweede bij de tussensprint, maar dat kostte zoveel krachten dat ik heel lang duurde voordat ik vooraan kwam. Het moment dat ik daar was spring ik een keer mee en zit ik meteen mee. Ik eerste instantie had ik spijt dat ik er zat", vertelt Van der Poel enigzins opvallend. "Op het einde was het een gevecht tegen mezelf."

Van der Poel moest van ploeg meesprinten

Dat gevecht levert hem wel het geel op. Daarnaast staat hij tweede in het klassement om de groene trui. Het blijkt dat de ploeg van Van der Poel graag wilde dat hij zou meesprinten, zeker omdat ploegmaat Jasper Philipsen eerder uitviel na een zware val. Daardoor is Van der Poel nu de grootste troef om de groene trui te winnen. Maar of hij dat echt dolgraag wil? "De ploeg stond er op dat ik mee zou doen."

Alpecin-Deceuninck wil ongetwijfeld ook dat Van der Poel morgen weer van voren zit. Dan is de finish op Mûr-de-Bretagne, de plek waar Van der Poel in 2021 zijn eerste rit in de Tour en zijn eerste gele trui won. Een mooi weerzien, maar verrassend genoeg loopt hij er nog niet voor warm. "Ik wil er eerlijk gezegd nog niet aan denken", is Van der Poel eerlijk. "Ik hoop dat ik herstel van vandaag. Maar als je ziet hoe Pogacar en Jonas Vingegaard de afgelopen dagen rijden, dan zal het heel moeilijk worden."

