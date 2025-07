Mathieu van der Poel greep in de zesde etappe op heroïsche wijze weer de gele leiderstrui, maar dat ging zeker niet vanzelf. De Nederlander zat urenlang in een kopgroep en moest dat de laatste kilometers bekopen met een gigantische inzinking. Na afloop werd pas echt duidelijk hoe diep hij moest gaan.

Van der Poel had virtueel de gele trui ruimschoots in handen in de zesde etappe toen hij in de kopgroep zat. Tadej Pogacar leek het wel prima te vinden dat Van der Poel het geel zou overnemen. Dat feestje ging voor de Nederlander op het einde bijna niet meer door, want de laatste kilometers kwam hij bijna stil te staan op het laatste heuveltje.

Volledig uitgeput

Plots verdween de voorsprong als sneeuw voor de zon. Van al die minuten was er uiteindelijk maar één seconde over ten opzichte van Pogacar. Van der Poel had dus alles gegeven en dat bleek ook wel na afloop. De Nederlander plofte uitgeput tegen een hekwerk en wist niets uit te brengen. Omringd voor fotografen en pers probeerde de nieuwe geletruidrager wat water te drinken.

'Amai'

Ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck zag ook dat het een dubbeltje op zijn kant werd. "Amai", brengt hij uit bij de NOS. "Dat zou nog jammer zijn geweest als het was mislukt. Dat peloton hadden we niet in de hand. Het is niet dat we ons er niet bewust van waren, maar die slotkilometer was extreem zwaar." Dat Van der Poel wat meer weegt dan bijvoorbeeld Pogacar of de andere klilmmers helpt volgens Roodhooft dan niet mee. "Het was een heel uitdagend parcours voor hem. Tachtig of zestig kilometer is wel een groot verschil hier,"

i Ook na afloop was Van der Poel nog helemaal kapot © Getty Images

Het bleek uiteindelijk net genoeg. Van der Poel start vrijdag in de zevende etappe weer in de gele trui. Dan is er opnieuw een finish die hem op papier ligt, al is het natuurlijk de vraag hoe hij herstelt na zijn enorme inspanning van vandaag.

