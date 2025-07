Alpecin-Deceuninck is op de tweede rustdag van de Tour de France met een wel heel bijzondere actie gekomen. De ploeg van Mathieu van der Poel heeft op speciale wijze een eerbetoon gebracht aan de overleden legendarische renner Raymond Poulidor, die de opa was van de Nederlandse toprenner.

Poulidor, in 1964 winnaar van de Vuelta en zevenvoudig etappewinnaar van de Tour de France, overleed in 2019 en twee jaar later startte Alpecin de foundation Merci Poupou. Dat uitgerekend die ploeg het project opzette, was geen toeval. Corinne, de dochter van de Franse wielerlegende, is getrouwd met Adrie van der Poel en is dus ook de moeder van Mathieu.

In het verleden eerde de ploeg van de Nederlandse toprenner zijn opa al vaker en ook dit jaar hebben ze weer iets speciaals bedacht. Op de tweede rustdag van de Tour poseren Van der Poel en zijn collega's in een speciaal ontworpen shirt van de ploeg.

Eerbetoon aan opa Van der Poel

De renners zijn een keer niet in het grijs gekleed, want het shirt heeft een lichtblauwe, een witte en een donkerblauwe baan. Het is gebaseerd op een shirt dat Poulidor vroeger droeg als renner. Ook is er op beide mouwen een roze vlak met daarop het logo van de stichting.

"Alpecin-Deceuninck kondigt met trots de vijfde editie van haar Merci Poupou-campagne aan, die plaatsvindt tijdens de tweede rustdag van de Tour de France. De editie van dit jaar is bijzonder omdat het zowel het vijfjarig jubileum van de stichting Merci Poupou als de 60e verjaardag van Raymond Poulidors historische etappezege op de Mont Ventoux in 1965 markeert", schrijft de ploeg.

Het is overigens niet zo dat de renners het speciale shirt in de laatste week van de Tour gaan dragen. Ze rijden er alleen in tijdens trainingen op de rustdag. Van der Poel en zijn teamgenoten zullen dinsdag in de rit naar de Mont Ventoux dus in hun normale shirt rijden.

Topwielrenner met tragisch randje

Poulidor was in de jaren '60 en '70 een van de beste wielrenners ter wereld en toonde dat ook in zijn thuisland. Niet alleen won hij zeven etappes in de Tour, maar hij eindigde ook acht keer op het podium van het eindklassement. Toch zat er een tragisch randje aan zijn prestaties in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Hij droeg nooit de gele trui en won ook nooit de Tour. Poulidor werd drie keer tweede en vijf keer derde.

Emoties bij Van der Poel door zijn opa

Hoewel Van der Poel niet gebouwd is om ooit de Tour te winnen, heelde hij wel de open wond van de familie door in 2021 de gele trui te pakken. Dat deed hij door de tweede etappe naar de Mur de Bretagne te winnen. Van der Poel wees na de finish de lucht in en was enorm emotioneel doordat hij erin slaagde om te doen wat zijn opa nooit lukte. Poulidor maakte dat zelf echter niet meer mee.

