Jonas Vingegaard werd op de 15e etappe van de Tour de France door zijn ploeg in de steek gelaten, en dat heeft verbazing gewekt bij zijn grootste concurrent, Tadej Pogacar.

Het was een zeer opvallend moment tijdens de 15e etappe: Visma-kopman Vingegaard raakte achterop na een valpartij en moest hard werken om weer bij het peloton te komen. In plaats van hun kopman te helpen, probeerden meerdere ploeggenoten van Vingegaard juist te ontsnappen en hun eigen kans te grijpen.

Aanvallende ploeggenoten

Opmerkelijk genoeg was het juist Pogacar die het tempo in de groep probeerde te drukken om Vingegaard de kans te geven terug te keren. Maar de ploeggenoten van de Deen bleven aanvallen. De Sloveen was dan ook enigszins verbaasd toen hij na de etappe werd gevraagd naar de situatie.

"Opeens ging Wout (van Aert, red.) ervandoor, daarna Victor (Campenaerts, red.) en Matteo (Jorgenson, red.). Ik wist niet wat ik ervan moest denken. Ik reed het gat dicht naar de derde renner, zodat ze niet met z’n drieën konden wegrijden. Misschien heb ik Jonas daar ook mee geholpen. Het was een behoorlijk vreemde situatie", aldus Pogacar tegenover TV 2 Sport.

Hij vervolgde: "Als ik in Jonas’ schoenen stond, zou ik vanavond aan de eettafel niet de vrolijkste zijn (...) Ik begrijp dat ze (Visma, red.) etappes willen winnen, maar ze kunnen ook de hele Tour winnen. Ik weet het niet. Maar ik zou er niet blij mee zijn."

Gang van zaken

Vingegaard verklaarde na afloop van de rit dat hij niet wist wat er precies gebeurde in de groep voor hem. De vreemde gang van zaken roept in elk geval de vraag op of Visma dit jaar nog volledig inzet op Vingegaard in de Tour de France – of dat de Deen zich misschien moet afvragen of het tijd is voor een nieuwe ploeg.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.