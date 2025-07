David van der Poel bracht vandaag een bijzonder bezoek aan de Mur van Bretagne. Deze plek is extra speciaal voor de familie Van der Poel vanwege Mathieu zijn indrukwekkende zege tijdens de tweede etappe van de Tour de France 2021, die hij destijds opdroeg aan zijn opa, wielerlegende Raymond Poulidor. Tijdens De Avondetappe blikte David terug op dat onvergetelijke moment en de emotionele waarde van de plek.

"Het blijft een bijzondere overwinning en een bijzondere plek", begint David in gesprek met Dione de Graaf over de bijzondere etappe van de Tour vrijdag. "Ik was er zelf niet bij, maar ik kijk liever thuis op TV. Weg van de drukte waar ik alles kan zien, dat heeft mijn voorkeur", vertelt hij over die legendarische dag.

Mathieu van der Poel verliest gele trui in Tour alweer op sentimentele plek, topfavoriet slaat toe Mathieu van der Poel is zijn gele trui alweer kwijt. De Nederlander heroverde de koppositie van het algemeen klassement in de Tour de France donderdag, alleen een dag later was hij niet opgewassen tegen het geweld van de beste klimmers. Op een sentimentele plek voor hem raakte Van der Poel het geel kwijt.

Emotionele zege voor familie Van der Poel

"Dat was echt leuk om die plek te zien waar het allemaal is gebeurd", vervolgt hij. "Het is misschien wat zwaar uitgedrukt, maar het blijft wel een speciale plek natuurlijk." Of deze overwinning voor Mathieu ook de meest bijzondere is? "Ik denk het niet. Deze zege staat zeker hoog op zijn lijst, vooral vanwege de emotionele waarde", antwoord hij op de vraag van De Graaf.

"Maar er zijn ook andere overwinningen, zoals wedstrijden waarbij een trui op het spel stond of zijn wereldtitel, die voor hem misschien nog belangrijker zijn", doelt David onder meer op de wereldtitel in Glasgow in 2023. "Toch blijft deze overwinning, zeker omdat hij die opdroeg aan zijn opa Raymond Poulidor, één van zijn meest bijzondere en emotionele successen."

'Robots' drijven Mathieu van der Poel tot waanzin in Tour de France: 'Ik vraag me af hoe ze dat doen' Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn laatste dag in het geel. De Nederlander wist op voorhand dat hij weinig kans maakte op de Mûr-de-Bretagne als de klimmers (lees: robots) voor vuurwerk zouden zorgen. Dat gebeurde, waardoor Van der Poel een soort ereronde reed op een voor hem "unieke" plek.

Van profrenner naar rennersmakelaar

David gaat verder over zijn eigen ervaring met het wielrennen en zijn rol nu buiten het peloton. "Ik ben op mijn 31ste gestopt met professioneel wielrennen", vertelt hij. "Nu ben ik rennersmakelaar en ontzorg ik eigenlijk al onze atleten waar nodig."

Wanneer hem gevraagd wordt of Mathieu ook onder zijn hoede valt, maakt David duidelijk dat hij de zaken van zijn broer liever uit handen geeft. "Ik bemoei me niet met de zaken van mijn broer. Ik vind dat we broers zijn en dat moet zo blijven. Dus dat laat ik in de handen van mijn collega, die al jaren over Mathieu ontfermt."

Tadej Pogacar teleurgesteld over duel met Mathieu van der Poel in Tour: 'Helaas kwam er geen herkansing' Op de iconische Mûr-de-Bretagne werd vrijdag de zevende etappe van de Tour de France beslist. Tadej Pogacar pakte de overwinning én de gele trui terug van Mathieu van der Poel. Hoewel de zege een feest was voor de Sloveense kopman, bleef het langverwachte duel tussen de twee giganten uit. Tot grote teleurstelling van de nieuwe geletruidrager.

Gele trui weg, focus op groen?

Tadej Pogacar verpeste het feestje voor geletruidrager Van der Poel op zijn iconische muur. Het tempo voor de Nederlander lag in de slotkilometer te hoog, waardoor hij moest laten lopen. Zodoende verloor hij de gele trui weer aan Pogacar. Daarmee lijkt zijn tijd in het geel definitief voorbij. Wel liggen er nog kansen voor Van der Poel voor de groene trui. Maakt hij daar nu zijn doel van?

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.