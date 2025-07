Het uitvallen van Remco Evenepoel zorgt ook voor nieuwe kansen voor zijn ploeggenoten bij Soudal Quick-Step. Bijvoorbeeld al in de vijftiende etappe, een dag nadat de absolute kopman moest opgeven. Een Nederlander hoopt te profiteren van de nieuw ontstane situatie.

Voor Pascal Eenkhoorn ziet de laatste week van de Tour de France er anders uit dan voorzien. Nadat zijn Belgische kopman Remco Evenepoel zaterdag moest opgeven, kan de Nederlander van Soudal Quick-Step gaan denken aan eigen succes, te beginnen met de vijftiende etappe naar Carcassonne. "De knop moet om, het is een mooie kans om te proberen mee te zitten in een ontsnapping", zei Eenkhoorn voor de start bij de NOS.

'Het leven gaat door'

Eenkhoorn (28) sprak Evenepoel zaterdag na de rit in de teambus. "Hij gaf aan dat het gewoon niet ging. Dat kan, het leven gaat door", vertelde de voormalig Nederlands kampioen uit Genemuiden. "We moeten niet vergeten dat hij een maand of zes volledig bezig is geweest met de Tour. Als dat dan in teleurstelling eindigt, is dat niet fijn."

Ontsnapping

Eenkhoorn wil meezitten in een ontsnapping. "Ik heb er zin in. Of ik de benen heb weet ik niet. Maar iedereen heeft pijn, er zijn mensen die meer hebben afgezien. Het moeilijkste is om in de juiste ontsnapping mee te zitten." De afgelopen dagen zat Evenepoel er al snel en veel doorheen. Ploeggenoten moesten zich opofferen om de Belg bij te staan en door de moeilijke etappes te helpen. Met de rustdag in aantocht is de zondag de uitgerekende mogelijkheid om de ploeg een keer in positief daglicht te zetten na een aantal rampzalige uitslagen.

Stand van zaken

Ivan Van Wilder is de best geklasseerde renner van Soudal Quick-Step op plek 33, met bijna anderhalf uur achterstand op geletruidrager Tade Pogacar. Tim Merlier bezorgde de ploeg al twee sprintzeges en doet nog mee in de strijd om de groene trui. Valentin Paret-Peintre staat achtste in het bergklassement.

