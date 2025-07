Binnen Team Jayco AlUla is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Samuele Privitera, die onderdeel uitmaakt van de opleidingsploeg. De Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen liet een traantje door het afgrijselijke nieuws.

De 19-jarige Privitera kwam ten val in de beloftekoers Giro della Valle d'Aosta. Italiaanse media wisten te melden dat de Italiaan tijdens een afdaling op een onverharde weg zijn helm verloor en op hoge snelheid tegen een afzetting botste. Medische hulp die snel ter plekke was mocht niet meer baten.

Dylan Groenewegen laat traantje achter

"Met pijn in mijn hart moet ik nieuws brengen dat niemand in onze gemeenschap ooit wilde horen. Privitera was onvervangbaar. Zijn verlies is niet in woorden uit te drukken", reageerde zijn ploegbaas Axel Merckx, zoon van wielerlegende Eddy Merckx. Dylan Groenewegen, die nu met Team Jayco AlUla in de Tour de France zit, reageerde via Instagram op het overlijden van Privitera. Hij zette een traantje bij het treurige nieuwsbericht.

i De story van Dylan Groenewegen. © Instagram

De etappe in de Giro della Valle d'Aosta van donderdag gaat niet door. De koers gaat vrijdag verder, ploegen hebben zelf de keuze of ze door willen rijden of niet.

Topwielrenners reageren op verlies

Onder de Instagram-post van Team Jayco UlAla reageren ook veel (oud-)wielrenners en wielerploegen. Onder anderen wereldkampioen Tadej Pogacar, Thymen Arensman van INEOS, Roxanne Knetemann laten een reactie achter. 'Rust in vrede', schrijft regerend Tourwinnaar Pogacar. De Nederlander Elmar Reinders, die net als Groenewegen met Jayco in de Ronde van Frankrijk is, reageerde nog niet.

Het is nog niet duidelijk of er in de Tour de France ook door de organisatie wordt stilgestaan bij het tragische nieuws. In de Ronde van Frankrijk staat etappe 12 op het programma: een zware bergrit naar de Hautacam.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.