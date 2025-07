Mike Teunissen heeft de klimtijdrit in de Tour de France overleefd. De Nederlander kwam keurig op tijd binnen, maar was ook weer snel gevlogen. Waar wielrenners vaak een interview geven na een etappe in fietskleding, gold dat niet voor Teunissen.

Teunissen finishte in een tijd van 29:02 en hoeft zich dus geen zorgen te maken over de tijdslimiet. Wel ging hij er snel vandoor na zijn race tegen de klok vanwege een opmerkelijke reden. Bij de NOS gaf hij uitleg, nadat hij nog wat kinderen van een handtekening had voorzien. "Chef badkuip", wees hij naar een medewerker van Astana. "Die zorgt dat wij iedere dag in een ijsbad kunnen."

IJsbad geen pretje voor Teunissen

Met de hitte in Frankrijk is het zaak dat de renners er snel in kunnen. Vandaar dat Teunissen haast had. "Dat is hetgeen waar je naar uitkijkt in de laatste kilometers", verzekerde de Nederlander. "Het is ijskoud", constateerde Han Kok, verslaggever van de NOS. "Ga er maar eens helemaal in liggen", zei Teunissen gekscherend. "Ik ben gek", counterde de interviewer.

Teunissen doet het ook niet voor zijn plezier. "Ik kan er ook niet super goed tegen, maar het is wel lekker. En het schijnt goed te zijn voor het herstel. Zeker in deze temperaturen is dat wel top", erkende hij.

Goede tijdrit

Teunissen had er flink de vaart in, over de 10,9 kilometer met aankomst op Peyragudes. "Dat moest ook wel, want vooraan staan ze ook niet stil heb ik gisteren wel weer gezien. Dus ik kon maar beter doorrijden en zeker zijn. Ik ben niet volle bak gegaan, ik heb gereden op de tijd van Davide Ballerini", doelde hij op zijn teamgenoot. "Die moest ik wel even kloppen."

Dat lukte Teunissen, want de man die in 2019 twee dagen het geel droeg in de Tour de France, was ruim een halve minuut sneller dan de Italiaan.

Alles over Tour de France 2025

