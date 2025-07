Hoog, hoger, hoogst. Dat is de laatste jaren de trend in het wielrennen als het gaat om sokken. Des te vreemder was de look van Primoz Roglic, de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe in de Tour de France. "Levenslang schorsen", was het keiharde oordeel.

De Sloveense kopman droeg in de twaalfde etappe naar Hautacamp namelijk enkelsokken. Dat is een doodzonde in het wielrennen. 'Waar is de modepolitie?', vroeg een oplettende volger zich dan ook af. Wielerkenner Thijs Zonneveld zag de foto ook en reageerde met een knipoog: "Uit koers halen en levenslang schorsen."

Zonneveld was er behoorlijk druk mee. Na de etappe, waarin Roglic negende werd op vier minuten van winnaar Tadej Pogacar, kwam het ter sprake in de analyse op Eurosport. "Dit is echt, het raakt een soort idiotie waar ik helemaal van schrok. Ik kreeg een koud hart toen ik zat te kijken. Het ontbreken van de sokken van Roglic. Het is een belediging voor de wielersport", trapte presentator Hidde van Warmerdam af.

Uit koers halen en levenslang schorsen. https://t.co/oT26Pbf5DL — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 17, 2025

"Het is heel simpel: uit koers halen en levenslang schorsen", grapte Zonneveld ook daar. "Er is maar één maatregel hier geschikt voor", vond hij.

In de podcast In De Waaier, die wordt gemaakt door Van Warmerdam, Zonneveld en oud-renster Jip van den Bos, werd het later bestempeld als "het belangrijkste moment van de dag". "Dat zit voor geen meter, het krult een beetje op in je schoen. Dat snap ik sowieso niet. Het is níet aerodynamisch. Aerosokken vergeleken met huid scheelt veel. Dat scheelt over de hele dag 4 à 5 watt", analyseerde Zonneveld.

"Het allerergste van die sokken: het ziet er níet uit. Dit kan écht niet", ging Zonneveld. "Het is veel erger dan de ongeschoren benen die hij ooit had, of zijn helm op zijn achterhoofd (Tour van 2020, red.)."

Roglic wilde bijbruinen

De hoofdrolspeler zelf was zich van geen kwaad bewust. "Het is erg warm, hè", reageerde hij laconiek bij Eurosport. "Ik werk aan mijn bruine zomerbenen, maar dan zonder tan lines", voegde Roglic eraan toe.

Slechte relatie met de Tour de France

In 2020 kon Roglic de eindzege in de Ronde van Frankrijk ruiken als renner van Jumbo-Visma. Met nog een lastige tijdrit voor de boeg had hij de gele leiderstrui om zijn schouders. Maar op weg naar La Planche des Belles Filles verspeelde hij een voorsprong van 57 seconden op Pogacar.

