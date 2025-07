Tadej Pogacar heeft opnieuw huisgehouden in de Tour de France. De Sloveense geletruidrager deed 23 minuten over de klimtijdrit van 10,9 kilometer naar Peyragudes. Jonas Vingegaard revancheerde zich voor de slechte dag op donderdag, terwijl Remco Evenepoel flink door het ijs zakte.

Bij de start van Pogacar en Vingegaard viel al op dat laatstgenoemde als een van de weinigen in het peloton voor een tijdritfiets - en bijpassende helm - koos. De Sloveense geletruidrager vertrok op zijn normale racefiets.

Lange zit voor Luke Plapp

Een dagje uitfietsen zat er niet in voor - met name - de sprinters. Er werd uitgegaan van een serieuze winnende tijd, waardoor de organisatie van de Tour de France besloot het tijdslimiet iets te verruimen. Dit was tegen het zere been van Wout van Aert.

Het was Luke Plapp die als eerste een serieuze tijd neerzette. Hij kwam in 24:58 aan op Peyragudes. Daardoor mocht de Australiër van Team Jayco AlUla plaatsnemen in de hotseat. Het bleek een lange zit te worden voor Plapp met alle topfavorieten in aantocht.

Verschillende fietsen

Pogacar koos voor een andere strategie dan Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic. De Deen gebruikte een tijdritfiets, maar had daar op het vlakkere eerste gedeelte amper voordeel van bij het eerste meetpunt. Daar waren Pogacar en Remco Evenepoel sneller.

🇩🇰 With a TT helmet and bars Jonas Vingegaard takes off!



🇩🇰 Avec casque de chrono et prolongateurs, Jonas Vingegaard s'élance à son tour !#TDF2025 pic.twitter.com/KrAmomLyGM — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

Toen moesten de favorieten de klim nog opdraaien. De Peyragudes (8 km à 7,9%) heeft vooral een loeizwaar laatste stuk, waar veel renners zich opbliezen met de finish in het vizier.

Dreun voor Evenepoel

Het was uiteindelijk Roglic die Plapps tijd uit de boeken reed. De Sloveen van BORA-hansgrohe kwam binnen in 24:20. Zijn snelste tussentijd bij het tweede meetpunt werd niet lang daarna weggepoetst door eerst Vingegaard en later Pogacar. Laatstgenoemde pakte daar al een halve minuut op zijn Deense rivaal.

Maar het was Evenepoel die de grootste verliezer werd van de dag. De Belg zag - mede door kettingproblemen - zijn voorsprong om de witte trui slinken ten opzichte van de Duitser Florian Lipowitz. Hij werd zelfs nog ingehaald door Vingegaard, die twee minuten later was gestart. Maar het was Pogacar waar opnieuw geen maat op stond, hij was veel sneller dan nummer twee Vingegaard. De Sloveense veelvraat vergroot daarmee zijn leiding in het algemeen klassement, terwijl de strijd om plek drie volledig open ligt.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.