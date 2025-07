De Tour de France stond onlangs even op zijn kop. Niet door de onderlinge strijd in de vier klassementen, maar door de aanwezigheid van één persoon: de Belg Johan Bruyneel. Hij was te gast bij een Vlaamse zender en had daardoor toegang tot het Tourdorp. Dat was tegen het zere been van de Internationale Wielerunie UCI.

Bruyneel was vroeger een graag geziene gast in de Ronde van Frankrijk. Maar dat was voordat de put met geheimen over US Postal Service en later Discovery Channel open ging. De Belgische ploegleider had namelijk een belangrijk aandeel in het doppinggebruik bij die ploeg, waarin Lance Armstrong uiteindelijk zeven Tours won. Hij werd dan door het CAS levenslang geschorst in 2018.

"De heer Bruyneel is levenslang uitgesloten van elke activiteit gerelateerd aan wielrennen", schrijft de UCI in een verklaring. De Belg was onlangs te bewonderen in het programma Vive le Vélo, de Belgische variant van De Avondetappe.

Accreditatie van de Belgische zender

Bruyneel schoof aan bij de tafel van presentator Karl Vannieuwkerke en dankzij de accreditatie die hij van het programma kreeg, kon hij een kijkje nemen in de keuken van de Tour de France. "Het is hem strikt verboden om op welke manier dan ook deel te nemen aan het evenement of toegang te krijgen tot zones die gesloten zijn voor het publiek", aldus de UCI.

"Als iemand die een levenslange schorsing uitzit, was het de heer Bruyneel dus niet toegestaan om aanwezig te zijn in het Tour de France-startdorp of het teamgebied", benadrukte de internationale wielerunie. Ze willen ook graag van organisator ASO weten hoe Bruyneel aan de accreditatie kwam. De UCI "zal passende maatregelen nemen", viel verder te lezen.

Explosieve reactie Bruyneel

"Het lijkt erop dat de president van de UCI, David ‘The Selfie King’ Lappartient, het niet leuk vond dat ik vorige week de Tour de France heb bezocht", reageerde Bruyneel explosief via X. "Ik heb al vele keren gezegd, ook tegen hem persoonlijk, dat ik zijn houding hypocriet vind. Na het ontvangen van deze persverklaring heb ik opnieuw persoonlijk contact met hem gezocht, maar tot nu toe heeft hij niet gereageerd."

It seems that the president of the UCI, David “The Selfie King” Lappartient, @DLappartient didn’t like the fact that I visited the Tour de France last week. I’ve said already many times, also to him personally, that I find his attitude being one of hypocrisy. After receiving this… https://t.co/Wq8yEpMTX6 — Johan Bruyneel 🇧🇪 (@JohanBruyneel) July 22, 2025

De Belg besteedde ook nog wat mooie woorden over zijn aanwezigheid: "Bij deze wil ik nogmaals benadrukken hoe aangenaam het voelde om aanwezig te zijn bij de Tour, en hoe ik de vele warme begroetingen van de mensen die ik daar heb ontmoet erg heb gewaardeerd." Ook hoopt hij nog steeds op een WhatsAppje van UCI-baas Lappartient.

