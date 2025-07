De Tour de France trekt elk jaar miljoenen toeschouwers. Die komen niet altijd even positief in beeld, zeker niet tijdens hectische beklimmingen. In de eerste bergetappe viel het gelukkig allemaal wel mee, al waren er twee fans die zich op opvallende wijze toonden aan het wereldtoneel.

Met nog ruim vijftig kilometer te fietsen in de eerste bergetappe hadden veel renners het zichtbaar zwaar. Velen zullen geen oog gehad hebben voor de hordes fans die op 14 juli, de nationale Franse feestdag, massaal langs de weg stonden. Toch lukten het twee fans om bijzonder veel aandacht op te eisen tijdens de koers.

Dat deden ze dan ook op onorthodoxe wijze. Op het moment dat een renner een beeld kwam op een van de vele klimmetjes en een televisiemotor hen passeerden, besloten twee lolbroeken zich te ontdoen van hun broek. Daardoor verschenen er pardoes twee blote achterwerken op het scherm van miljoenen televisiekijkers. NIet veel later schakelt de regie maar snel door naar een ander moment in de koers.

i Twee grappenmakers (rechts) pakten hun moment tijdens de Tour de France © NOS

Thymen Arensman maakt indruk

Vele kilometers na het opmerkelijke moment kwam Simon Yates als eerste over de meet in de bergetappe. De Brit van Visma | Lease a Bike, die eerder dit jaar op knappe wijze de Giro d'Italia won, bleef uit de greep van een Nederlander. Thymen Arensman rook de dagzege, maar kwam net niet meer in het wiel van de renner in Nederlandse dienst. Hij eindigde knap als tweede.

Tadej Pogacar verliest het geel

Enkele minuten daarachter verloor Tadej Pogacar zijn gele leiderstrui. De topfavoriet voor de Tour de France-zege pareerde enkele VIsma-aanvallen eenvoudig en viel ook zelf aan. Hij finishte met Vingegaard vlak voor al zijn concurrenten, maar raakte de trui toch kwijt. Ben Healy zat namelijk in de kopgrope en finishte op een halve minuut van Yates. Hij pakte zodoende ruim vier minuten op Pogi en is zeker een dag verzekerd van het geel. Dinsdag vindt namelijk de eerste rustdag plaats.

