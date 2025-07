Hoog bezoek in de Tour de France. Het wemelt er van de prominente wielrenners, maar geregeld duikt er ook een grote meneer uit een andere sport op. Dit keer was er iemand die jarenlang verdedigers het leven zuur maakte: Eden Hazard (34) liet zijn gezicht zien en zocht een Belgische topwielrenner op.

Hazard en zijn gezin werden volgens Het Laatste Nieuws uitgenodigd door Soudal Quick-Step, de ploeg van kopman Remco Evenepoel en tweevoudig ritwinnaar Tim Merlier. Met Evenepoel ging het egzin op de foto. Aan VTM vertelde Hazard dat de twee elkaar al kenden. "Ik moedig hem uiteraard aan en bewonder hem, al weet ik niet of dat omgekeerd ook het geval is."

Al op 32-jarige leeftijd gestopt

Misschien was dat wel in de jongere jaren van Evenepoel. Hazard was jarenlang een van de beste aanvallers ter wereld. Met name bij Chelsea was hij ongrijpbaar. Hij werd daar twee keer landskampioen en won tweemaal de Europa League. Na zijn transfer naar Real Madrid kwakkelde hij met blessures, al was hij wel onderdeel van een team dat de Champions League won en twee keer de beste in La Liga was. Eind oktober besloot hij, nadat hij maanden zonder club zat, te stoppen met voetballer. Hazard was op dat moment maar 32 jaar oud.

Eden Hazard is vaak bij sportevenementen

Hazard dook na zijn voetballoopbaan al vaker op tijdens grote sportevenementen. Vorig jaar was hij een speciale gast bij de Formule 1-race in België. Ook deed hij in mei van dit jaar mee aan de golfwedstrijd Soudal Open. Zo nu en dan voetbalt de voormalig topaanvaller nog, maar dan wel in wedstrijden met andere oud-profs. Dat hij in de Tour de France een kijkje neemt is niet zo gek, want Hazard houdt ook van een stuk fietsen op zijn tijd. Vorig jaar beklom hij de iconische Mont Ventoux, die ook dit jaar weer in de Ronde van Frankrijk zit.

Hazard is in gesprek met het Belgische VTM overigens bescheiden over zijn fietskwaliteiten. "Ik doe mijn best, maar zo goed ben ik nu ook weer niet."

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.