Wout van Aert heeft al met veel pech te maken gehad in zijn carrière, zo ook in de Tour de France. Dit keer ging het zelfs mis een aantal dagen voor het grote begin in Lille...

Een van Van Aert zijn valpartijen zorgde voor een traumatische dag bij zijn vrouw Sarah De Bie, de moeder van zijn twee kinderen. In 2019 debuteerde de Belg in de grootste wielerronde ter aarde en bij een van de tijdritten ging het gruwelijk mis. Hij bleef achter een van de dranghekken hangen en haalde zijn hele been open. Even was zelfs de vrees voor einde carrière.

Dit is de vrouw van Wout van Aert: Sarah De Bie beleefde traumatische dag in Tour de France na drama voor jeugdliefde Wout van Aert is al tijden een van de beste wielrenners ter wereld. Een bijkomend effect daarvan: zijn geliefde komt ook geregeld in de spotlights. Van Aert is al jarenlang samen met Sarah De Bie. De twee kwamen als kleine kinderen met elkaar in aanraking en zijn inmiddels gelukkig getrouwd. Al zorgde het beroep van Van Aert tijdens de Tour de France ook voor een trauma.

Van Aert kon zijn been niet optillen, waardoor er iets mis leek met zijn zenuwen of zijn pees. Dat hadden ze in Frankrijk niet gezien. "Wout moest in het ziekenhuis blijven en zelf ben ik ook flauwgevallen", zo blikte De Bie terug. "Als het team in Herentals (België) niet zo alert was geweest, dan had Wout misschien niet meer kunnen fietsen."

Pijnlijke botsing

Gelukkig is dat niet het geval en verschijnt Van Aert voor de zesde keer aan het Grand Départ van de Tour de France. Dat had weinig gescheeld, want in de startplaats Lille kwam de Belg van Visma | Lease a Bike pijnlijk in botsing met een dranghek. Een onoplettende medewerker zag Van Aert niet aankomen en drukte het ijzer zo in het gelaat van de Belg. Die zwaaide wat onhandig en vervolgde daarna zijn weg.

Empieza bien el Tour de Wout Van Aert. #TDF2025 pic.twitter.com/sJaJ2terTK — CortinaYeDios (@cortinismo) July 4, 2025

Ziekjes

In aanloop naar de Tour de France had Van Aert, die ook al de Giro d'Italia voltooide, buikgriep. Hij miste daardoor het Belgische kampioenschap. "Het was slecht getimed", zei hij met gevoel voor understatement bij een persmoment in Lille. "Ik kon zondag amper eten. Maandag was iets beter, en sinds dinsdag zit ik weer op de fiets. Ik voel me nu nog iets minder goed dan vorige week, maar hopelijk heeft het geen invloed meer op mijn prestaties."

Van Aert heeft al negen ritzeges achter zijn naam staan, maar de laatste dateert van 2022, toen hij ook de groene trui mee naar huis nam. Winst van het puntenklassement is dit jaar geen doel, vertelde Van Aert . "Het hoofddoel is de gele trui voor Jonas Vingegaard. Groen speelt niet echt voor mij. Het wordt ook moeilijk om genoeg punten te verzamelen in de echt vlakke ritten. Liever af en toe een dag met minder stress."

