Toprenner Jonas Vingegaard is dinsdag ná de finish op de Mont Ventoux ten val gekomen, zo onthulde de Deen van Visma | Lease a Bike na afloop van de zestiende etappe. De valpartij werd door iemand anders veroorzaakt en zorgde voor schade bij de nummer twee van het klassement.

"Hij (een fotograaf, red.) dook plots voor mij op, vlak na de finishlijn. Geen idee wat hij aan het doen was", beklaagde Vingegaard zich na afloop voor de aanwezige media. " Ja, ik ben tegen de grond gegaan. Mensen in de finishzone zouden beter uit hun doppen moeten kijken", reageerde hij. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike onthulde dat hij last van zijn schouder had na de merkwaardige valpartij.

Hoopvolle dag

Vingegaard was even daarvoor als zesde over de finishlijn gekomen op de Mont Ventoux. De Deense eindwinnaar van 2022 en 2023 had op de iconische beklimming woord gehouden. Samen met Visma | Lease A Bike had hij een plannetje gesmeed om Pogacar aan te vallen. Dat deed Vingegaard dan ook, maar de Sloveense geletruidrager gaf geen krimp.

Toch stemde het de Deen hoopvol. " Ik voelde mij heel goed. Ik ben gelukkig met de aanvallen die ik heb gedaan. Oké, ik heb geen tijd gewonnen, maar ik put hier veel motivatie uit", vertelde hij. Vingegaard was ook realistisch: "Ik denk niet dat ik barstjes in zijn pantser heb gezien. Maar ik blijf het proberen, dat heb ik beloofd."

Jonas Vingegaard crashed after the finish line after colliding with a photographer 💥📸 pic.twitter.com/Cfs2lwVsvF — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 22, 2025

Zware laatste week

Vingegaard en Pogacar kunnen woensdag even bijkomen, dan staat een dag voor de sprinters op het programma. Op donderdag en vrijdag wordt er nog volop geklommen, met onder meer de Col du Glandon, Col de la Madeleine en Col de la Loze in etappe 18. In rit 19 wordt er gefinisht op La Plagne.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacaren Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.