Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn laatste dag in het geel. De Nederlander wist op voorhand dat hij weinig kans maakte op de Mûr-de-Bretagne als de klimmers (lees: robots) voor vuurwerk zouden zorgen. Dat gebeurde, waardoor Van der Poel een soort ereronde reed op een voor hem "unieke" plek.

In 2021 won hij namelijk op de Mûr-de-Bretagne, finishplaats van vrijdag. Van der Poel pakte op heroïsche wijze de overwinning, plus het geel, wat hij allemaal opdroeg aan zijn overleden grootvader en wielerlegende Raymond Poulidor. De Nederlander had dit jaar geen goed gevoel bij de etappe.

Ereronde

"Ik wist dat als ik op zo’n aankomst mee wilde zijn met de besten, ik m’n allerbeste benen nodig had. Ik wist op voorhand al dat ik die niet ging hebben", sprak Van der Poel bij de NOS. De Nederlander was donderdag al diep gegaan om het geel te heroveren, wat uiteindelijk op één seconde gebeurde.

De Mûr-de-Bretagne werd net als in 2021 twee keer beklommen. Al bij de eerste passage hing Van der Poel aan het lint. "Ik wist: de laatste keer gaan ze sowieso nog harder omhoog rijden. Ik was zelf realistisch genoeg dat dit de laatste dag in het geel zou zijn", erkende hij.

Van der Poel genoot dan ook met volle teugen van de laatste passage. "Enorm. Misschien wel meer dan de eerste dagen. Waarschijnlijk omdat ik wist dat ik hem toch kwijt zou zijn. En op de Mûr-de-Bretagne, dat is toch wel een unieke plek voor mij", zei hij doelend op het verleden.

Robots

Van der Poel spande zich al veel in deze Tour de France, dat was te merken. De verslaggever van de NOS stelde daarop dat ook hij geen robot is. "Zeker niet. Ik vraag me af hoe de rest zo iedere dag herstelt", lachte hij, verwijzend naar toprenners als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die zulke dagen als ronderenners makkelijker verteren. "Ik ben vooral blij dat ik op de klassiekers kan focussen."

