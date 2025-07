Op de iconische Mûr-de-Bretagne werd vrijdag de zevende etappe van de Tour de France beslist. Tadej Pogacar pakte de overwinning én de gele trui terug van Mathieu van der Poel. Hoewel de zege een feest was voor de Sloveense kopman, bleef het langverwachte duel tussen de twee giganten uit. Tot grote teleurstelling van de nieuwe geletruidrager.

De finale van de etappe werd gekenmerkt door een hoge intensiteit en meerdere aanvallen. Ondanks verschillende pogingen lukte het niemand om echt weg te komen. Het peloton bleef gesloten tot aan de voet van de Mûr-de-Bretagne, waar de koers pas echt openbrak. Pogacar toonde zijn klasse en kwam als eerste boven, gevolgd door Jonas Vingegaard die de schade beperkte. Van der Poel moest in de slotkilometer laten lopen en zag zijn gele droom zodoende ten einde komen.

Teleurstelling bij Pogacar over uitblijven duel Van der Poel

"Mathieu en ik kennen deze aankomst heel goed", doelt Pogacar na afloop op de magistrale ritzege van Van der Poel in 2021. "We hebben hier beiden mooie herinneringen en wilden hetzelfde: winnen op deze legendarische klim. Helaas kwam er geen herkansing", is de Sloveen teleurgesteld over het uitblijven van het duel met de Nederlander.

"Misschien heeft hij zich gisteren wat te veel gegeven, waardoor dat niet mogelijk was", gaat hij in op de inspanning die Van der Poel donderdag leverde om het geel terug te veroveren. Mogelijk moest hij zijn avontuur in de aanval vrijdag bekopen in de slotkilometers.

Mathieu van der Poel verschalkt Tadej Pogacar op Mûr-de-Bretagne en eert zijn in 2019 overleden opa en wielerlegende Raymond Poulidor.

Flinke tegenslag voor Pogacar

Waar Pogacar alweer zijn tweede ritzege boekte van deze Tour, kreeg zijn ploeg ook een flinke tegenslag te verwerken. João Almeida, zijn belangrijkste helper, was betrokken bij een zware valpartij op ongeveer zes kilometer van de finish. Als eerste ging hij hard onderuit en sleepte daarbij meerdere andere renners mee. Hoewel Almeida later weer kon doorrijden, verloor hij meer dan tien minuten en kon hij Pogacar op de cruciale slotklim niet ondersteunen.

Pogacar prees zijn ploeg voor hun onverzettelijke inzet tijdens de zware en hete dag. "Het team zette me af aan de voet van de klim. Normaal zou João daar ook zijn geweest, maar hij viel helaas eerder vandaag", vertelde de Sloveense kopman. "Johnny Narváez deed geweldig werk om het tempo onder controle te houden tot de sprint, wat mij de perfecte kans gaf om te winnen."

